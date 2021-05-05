34人本科上线！东莞市汽车技术学校春季高考成绩创新高

日前，东莞市汽车技术学校官微发布消息：学校2018级高考班103名“3+证书”考生全部专科上线，本科上线人数34人，“3+证书”高考成绩再创新高。

广东省2021年春季高考录取工作于近日结束。日前，东莞市汽车技术学校官微发布消息：学校2018级高考班103名“3+证书”考生全部专科上线，本科上线人数34人，“3+证书”高考成绩再创新高。其中，12名同学分别被广东技术师范大学、广东科技学院录取，学校考生首次实现本科录取突破。

据介绍，东莞市汽车技术学校历来重视高考升学工作，给予高考班强力的支持和保障，确保高考班教学工作的顺利开展和教学质量的稳步提升。

每届高考班组建伊始，学校、班主任、科任教师帮助学生树立升学目标，激发学生学习主动性，教学过程中则跟踪关注学生思想动态，近年来该校高考班教学氛围连年向好。

在“3+X”高考本科录取中，高考成绩在最终成绩中占比50%，专业技能测试成绩占比40%。高考班紧抓文化课教学的同时，也全力做好专业技能的辅导。在各专业项目的辅导中，学校专业教师深入研究本科院校技能测试大纲，利用晚修、周末等时间加班帮助有意向考本科的考生强化汽车专业实操训练。

目前，除“3+证书”高考升学外，东莞市汽车技术学校还与东莞职业技术学院、佛山职业技术学院、广东交通职业技术学院等高职院校进行三二分段对接培养。近年来部分省赛、国赛获奖选手被深圳职业技术学院免试录取。今年起，学校每届可向学生提供优质升学学位超350个。