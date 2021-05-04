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广东出台方案：“十大行动”助高校毕业生就业创业

2021-05-04 09:49 来源：南方日报 钱明雅 陈理
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　　近日，省就业工作领导小组印发《2021年广东省高校毕业生就业创业十大行动方案》（下称《行动方案》），4月30日，广东省政府召开新闻发布会，介绍《行动方案》相关情况。

　　会上公布，接下来，广东将提供机关事业单位、国有企业、基层项目、升学入伍等政策性岗位预计超过24万个，总量比去年增加近3万个，此外，参军入伍、科研助理的招录规模也有所提高。

　　关键词：岗位“扩容”

　　疫情发生以来，广东通过实施高校毕业生就业攻坚行动，以前所未有的力度，在全省范围内筹集公务员、事业单位、国有企业等政策性岗位21万多个，组织招聘活动1900多场、提供岗位140多万个。目前，我省2020年应届毕业生年末总体就业率超97%，与以往年份基本持平。

　　今年就业攻坚力度之大，首先体现在岗位“扩容”上。广东教育系统将加大升学和大学生征兵入伍工作力度，单升学招生规模和科研助理招录规模两项至少可吸纳11.35万名应届毕业生。

　　此外，教育厅还联合有关部门，于4月1日到6月30日开展为期三个月的“木棉花暖”大型公益网络招聘活动，同时遴选全省21个地市具有代表性的高校组织区域性专场招聘活动，挖掘岗位资源，实现招聘活动全覆盖。

　　省国资委二级巡视员劳为国表示，今年计划全年组织不少于5场的国有企业专场招聘活动，企业范围涵盖驻粤央企、省属国有企业以及地市国有企业等。

　　值得注意的是，《行动方案》的重点在于引导高校毕业生更多到基层、到粤东西北地区就业。比如，广东将继续加大“三支一扶”“山区计划”等各类基层服务计划组织力度，在“双百工程”人员招募过程中给予适当倾斜，引导高校毕业生到基层锻炼和成长。

　　关键词：智慧就业

　　如何提高人岗对接效率？《行动方案》指出，与去年相比，今年的攻坚行动市场就业导向性更加明显，通过编制《广东省急需紧缺人才目录》、组织跨区域协同招聘活动，促进毕业生与市场就业岗位精准对接。

　　其次，我省将不断完善就业服务供给，通过“互联网+就业指导”公益直播课“职业指导进校园”“就业创业政策进校园”等活动，帮助毕业生树立正确就业观念和提高对政策的知晓度。

　　“共青团以‘展翅计划’为依托，高质量开展大学生实习活动，开展毕业生职业技能培训，解决毕业生住房难问题等，促进大学生实现更高质量和更充分就业。”团省委副书记唐锐说。

　　团省委通过组织动员和社会化、市场化相结合的方式，每年为全省大学生提供不少于10万个各类型实习见习岗位。接下来将重点倡导和鼓励各级党政机关、国有和国有控股企业、财政拨款的事业单位和社会团体积极落实有关要求，以在职干部（职工）或一、二级企业员工总人数的10%为参考比例提供大学生实习岗位。

　　值得注意的是，“云投简历”、视频面试已成为广东招聘会的“新气象”。省人社厅今年主办的多场招聘会都结合线上平台和智慧服务，让有意向的求职者能够更好地匹配心仪岗位。无法到达招聘现场的学生，则可以在线上平台观看直播并“云”投简历、视频面试，用人单位也可以在线直播“带岗”。

编辑： 罗予岐

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