听说艺术留学和英国更配哦~这两所院校值得期待！

作为艺术留学大国，英国坐拥很多闻名世界的文化和独具风格的历史底蕴，吸引着来自世界各地优秀的艺术生。设计、媒体、表演、音乐等专业领域都颇受欢迎。

近年来，随着艺考生的逐渐增多，艺术升学的竞争也日益激烈。对于在艺术方面有很大潜力并满怀热情的同学来说，除了参加国内艺术类高考的选拔通往象牙塔，艺术类留学也为他们提供了多一种选择，越来越多的学生将目光转向海外读艺术。

作为艺术留学大国，英国坐拥很多闻名世界的文化和独具风格的历史底蕴，吸引着来自世界各地优秀的艺术生。设计、媒体、表演、音乐等专业领域都颇受欢迎。

为什么要去英国学艺术？

☆艺术基因强大的创意国度

英国拥有浓厚的艺术气息、悠久的历史文化、丰富的创意氛围……整个大环境就已经非常吸引热爱艺术的人们前往学习、探秘。此外，知名艺术家会去院校开讲座，一些名企也会通过实践课堂分享、传递市场趋势及相关信息。在英国你学到的不仅是知识和设计灵感，还有很多机遇等你一起碰撞出火花。

☆灵活丰富的课程设计

英国有多所优秀的院校提供类型多样的艺术类课程，在专业设置上也比较灵活丰富，鼓励学生们积极实现自我创新。最前沿的创作环境和艺术家资源也成就了英国艺术院校的专业教学。不管你现有的水平什么样，总能找到适合自己的课程。

☆艺术前景广阔

作为世界的艺术创意中心，英国聚集着大量的优秀人才并提供优质的就业机会。而国内各地的创意产业园、艺术场所等涌现，也为艺术类专业留学生创造了机遇。无论是选择在国外或国内就业，还是自己创业，英国艺术类毕业生的发展前景都是比较广阔的。

英国优质院校推荐

伯恩茅斯艺术大学

英国伯恩茅斯艺术大学(Arts University Bournemouth简称AUB)，于1885年建校，是英国屈指可数的创意艺术、设计、媒体和表演的专业高校。作为英国顶尖的创意专业高校，AUB近百年来致力于提供高质的教学和研究，源源不断地向创意行业输送富有激情与敬业的精英，校友遍布全球并享有国际盛誉。

在教学质量方面，该校两次荣获HEFCE 授予的TEF"卓越教学框架"金奖，而金奖意味着我们位于英国的顶尖水平。我们之所以获得此项殊荣，是因为AUB始终为学生提供了一如既往的教学水平和学习成果。”

在校园环境方面，拥有一流水平的AUB校园是为专业人士打造的创意中心，这里建设了许多符合行业标准的配套设备和不同专业的艺术工作室。

在就业方面，AUB是英国就业能力排名第一的专业大学，过去五年来，我们的平均毕业生就业率为97% 。能取得这样的成果，正因为我们出色的教学质量、校园和设施为学生就业做好准备。

法尔茅斯大学

在教学水平、行业联系和专业设施方面，法尔茅斯大学在英国政府的“教学卓越框架”?(Teaching Execellence Framework)评估中获得了金奖，这让学生能够在创意产业中找到心仪的工作。在艺术和设计专业学生就业前景排名中，法尔茅斯大学跻身全英前十位，在市场营销专业的就业前景排名中高居全英第三（来源：2021“完全大学指南”）。鉴于近四分之一毕业生离校后自主创业或拥有自有企业的优异表现，今年法尔茅斯大学被评为全英培养商业领袖的最佳学府。

法尔茅斯大学(Falmouth University) 插图本科专业和音乐专业非常强势，学校竭力让学生在专业水准的设施中学习，从课程一开始就从事专家领导者和业界专业人士制定的实操性学习任务。

在近期揭晓的“企鹅学生设计大奖”(Penguin Student Design Awards)中，法尔茅斯大学新加坡籍学生Adriena Fong喜获“儿童读物封面”类别的三等奖。这项评选在业界颇具声誉，旨在发现和培育新一代的设计和插图人才。

在法尔茅斯学习音乐专业意味着学生能在音乐与戏剧艺术学院一流氛围中学习。这个专门建造的设施包含了录制高清晰度原声和扩音音乐的工作室、乐队和单人表演者的录音室和练习房、最一流的工作室硬件、软件和麦克风等。AMATA还是一个专业性的戏剧场地，可以承办来自全球各地的访问乐队、音乐家、表演团体和艺术家的各种演出。

【看一看】

目前，由南方网、南方+主办，英国文化教育协会协办，南方网教育频道承办的“2021英国高校网上教育展”已启动。伯恩茅斯艺术大学和法尔茅斯大学也在本次线上展亮相，为方便广大网友了解此次教育展参展高校信息，特开放网上展示平台供大家查看。

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