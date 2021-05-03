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广州越秀中小学布局大调整

2021-05-03 09:03 来源：南方日报 马艺天 冯艳丹
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　　广州市第七中学托管广州市五羊中学，新校名为广州市第七中学东山学校……4月29日，备受关注的广州市越秀区区属中小学布局调整对外发布。今年，越秀区将布局调整八大项目，优化学区化集团化办学模式。预计到2023年，可以增加义务教育阶段学位大约2900个，其中小学大约400个，初中大约2500个。

　　根据发布内容，调整后，市属广州市执信中学托管广州市东环中学，东环中学更名为“广州市东风实验学校”；广州市第三中学托管广州市第三十七中学，第三十七中学更名为“广州市第三中学实验学校”；广州市第七中学托管广州市五羊中学，五羊中学更名为“广州市第七中学东山学校”；广州市第十六中学托管广州市第四十中学，第四十中学更名为“广州市第十六中学东华实验学校”；广州市第八十二中学整体并入广州市第十七中学；广州市知用中学和越秀区净慧体校整合为九年一贯制学校，更名为“广州市知用学校”；越秀区旧部前小学和越秀区惠福西路小学合并为新的“越秀区旧部前小学”；把越秀区海珠中路小学和越秀区七株榕小学合并为新的“越秀区海珠中路小学”。

　　至此，广州越秀区正式形成“669”（6大教育集团、6个学区、9个幼教联盟）的教育布局。今年9月，涉及调整的几所区属初中将以新校名名义对外招生；今年9月1日前，小学仍按照原学校服务范围进行招生。相关学校将在9月前完成统一校门风格、统一学生校服和统一校徽标识等显性改造和转变。涉及更名、托管、合并、整合的学校、校区将分别举行新校名挂牌仪式。

　　越秀区教育局党组成员、主任督学陈翘介绍，本轮涉及两两调整的相关学校，地理位置都比较邻近，就近整合便于两校间实施统一管理，更好地进行共享资源和师资交流。

编辑： 罗予岐

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