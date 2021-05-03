广州多区发布义务教育阶段招生细则

4月30日，广州各区陆续发布义务教育阶段招生细则。今年中小学招生有何重点和新变化

4月30日，广州各区陆续发布义务教育阶段招生细则。今年中小学招生有何重点和新变化？记者梳理发现，多区新办了一批点新校，提供一批新学位；天河等区发布学位预警；黄埔提出今年8月31日之后，在黄埔区新购买并取得房屋不动产权证书的，原则上六年内只提供一个公办小学入学学位，同一家庭多子女户除外。

清华附中湾区学校等新校开始招生

今年9月，位于广州市天河区的清华附中湾区学校（筹）、广州市执信中学天河校区两所新校将迎来首个开学季。其中，清华附中湾区学校（筹）拟招收小学一年级学生4个班，初中一年级8个班；广州市执信中学天河校区招收初一年级10个班。天河区教育局发布的招生细则明确，小升初方面，清华附中湾区学校（筹）、广州市执信中学天河校区、广州市天河外国语学校、华南师范大学附属中学初中部、广州市华颖外国语学校等5所学校采用电脑派位方式招生，总计划由去年的436人增至1156人，增加720人，学位供给总量大幅增加，将进一步满足小升初入学需求。

今年白云区有一批新的中小学开始招生，包括广州市白云区六中实验小学、广州市白云区广州空港实验小学、广东第二师范学院实验小学、广州市白云区广州培文外国语学校等。

今年，海珠区公办初中新增一所广州市南武剑吴学校（暂定名），计划招生2个班。

经广州市教育局批复，广东广雅中学自2021学年起在本部校区复办公办初中。今年广东广雅中学初中部4个教学班将面向全区招生，按照电脑派位的方式分配学位。同时，广州广雅实验学校今年从民办学校转办为公办学校，并更名为西关广雅实验学校东风西路校区，今年招生计划为5个教学班，将进入荔湾区北片电脑派位分组。

东风东路小学等学校扩招

除了新办学校，还有一批学校进行扩招或减招。

越秀区公布的细则显示，今年小北路小学扩招2个班，朝天路小学扩招1个班，东风东路小学扩招2个班，广州市第十中学扩招4个班，广东实验中学越秀学校（天胜校区）扩招1个班，广州市第三中学实验学校扩招2个班，广州市第十六中学东华实验学校减少2个班。

今年番禺区总体招生班数呈上涨趋势。市桥片区公办小学今年总体扩收17个班。民办学校方面，华南碧桂园学校增加2个班级，明德广地实验学校减少1个班级，加拿达外国语学校增加1个班级，剑桥郡加拿达外国语学校增加2个班级。

广州市五中滨江学校招生计划从10个班增至12个班。备受关注的华南师范大学附属中学海珠双语学校要待复核验收通过后再核定招生计划。

部分区中小学布局有所调整

4月29日，越秀区教育局对2021年实施的区属中小学布局调整8个项目及学区化集团化办学优化总体安排对外发布，包括广州市第八十二中学整体并入广州市第十七中学、广州市知用中学和越秀区净慧体校整合为九年一贯制学校、越秀区旧部前小学和越秀区惠福西路小学合并为新的“越秀区旧部前小学”、越秀区海珠中路小学和越秀区七株榕小学合并为新的“越秀区海珠中路小学”等。

部分区对学位进行预警

天河区对5所小学明年招生做出预警。为缓解学校学位供需矛盾，今年，天河区教育局根据市教育局招生意见中对5所小学2022年起的招生作出预警提示，即穗籍适龄儿童父母或其他法定监护人在2021年8月31日之后拥有学校地段房产，申请入读小学的，在报名人数超过对口学校招生计划的情况下，将按照房产拥有时间的先后顺序安排入学，超出招生计划的部分实行区域内统筹入学。该政策对2021年8月31日前已经拥有地段房产家庭的小孩入学没有影响。

黄埔区公布的招生细则显示，2021年8月31日之后，在黄埔区新购买并取得房屋不动产权证书的，其黄埔区户籍适龄子女以该住宅为实际居住地申请入学时，原则上六年内只提供一个公办小学入学学位，同一家庭多子女户除外。

南方日报记者 马立敏 钟哲

实习生 林子欣