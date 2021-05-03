物理学科考点全梳理，提前掌握拿高分

家有中考生，千万别错过！今天推出物理学科备考建议。指导老师为中学物理高级教师、珠海市名教师工作室主持人、珠海十一中教学副校长黄国保。

再过两个月，珠海2.1万多名初三学生将参加中考。

为帮助初三学生更好备考，理解、掌握、形成学科核心素养，同时结合2020年12月4日珠海市教育局公布的《关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革的实施意见》，帮助老师、学生、家长了解2023年珠海新中考改革动向，即日起，南方+将推出一组“中考备考建议及新中考应对策略”的报道，邀请珠海市、区初中学科教研员、名师、骨干教师为大家把脉问诊、指点迷津。

家有中考生，千万别错过！今天推出物理学科备考建议。指导老师为中学物理高级教师、珠海市名教师工作室主持人、珠海十一中教学副校长黄国保。

黄国保老师表示，预计2021年广东省中考物理试卷在难度、题型、题量上会保持相对稳定，命题特点也将持续去年的变化趋势，但考查的知识点会更广更灵活，考查的形式也会更多元化。

去年中考物理卷预设难度系数0.55左右

“这几年广东省中考物理试卷的基本结构没有变化，各个知识板块分值的占比、分布总体保持稳定。”黄国保老师介绍，2020年，广东省首次取消考试大纲，中考物理卷遵循课标要求，关注基础，注重能力，凸显素养，预设难度系数为0.55左右。

广东省中考物理试卷由单项选择题（7题，共21分）、填空题（7题，共21分）、作图题（1题，共7分）、实验题（3题，共20分）、计算题（2题，共13分）和综合能力试题（3题，共18分）组成。需要注意的是，2020年物理卷计算难度有所降低，更注重基础和生活常识，注重实验创新和分析能力，对机械性、记忆性知识考查比例减少，但探究性、综合性试题比例提高。预计2021年广东省中考试卷在难度、题型、题量上会保持相对稳定，命题特点也将持续去年的变化趋势，但考查的知识点会更广更灵活，考查的形式也会更加多元化。

具体而言，选择题注重基础知识与生活物理的考查，考查难度不大，但试题立意很新，充分体现“从生活中走向物理，从物理中走向社会”的课标理念。

填空题主要考查基本概念的理解、基本规律的探究过程，考查内容侧重回归课本，立足于基础。

作图题一般考查力学、电学与光学中的简单常规作图题，侧重考查学生对基础知识的灵活运用，需要学生认真审题，并有良好的做题习惯。

实验题重点考查课程标准规定的20个学生必做实验，也兼顾课堂探究实验的考查。实验器材的使用是初中物理的重要基础，刻度尺、天平、弹簧测力计、温度计、电流表、电压表等基本仪器的常规读数、使用方法是历年实验题中的重要考点。实验器材的选择与组装、实验数据的归纳、实验过程的分析、实验结论的表述、实验故障的排除等基本实验技能是历年实验题中的常考点。另外，实验题中也会经常涉及数据表格、实验方案设计的命题。

计算题侧重考查学生应用物理知识解决实际问题的能力，考查方式相对固定。力学侧重考查压强、浮力的计算或简单机械、功和能的计算；电学侧重考查简单电路中的欧姆定律应用或家用电器中的电功、电功率的计算。

综合题是全卷中题型最灵活，考查能力最全面的试题。对于“阅读型”综合题，要求考生要有良好的阅读能力，结合多个物理知识点进行综合分析；对于“探究型”综合题，要求考生理清探究的问题、探究的角度与探究的方案，结合学过的物理知识和规律，把新旧知识联系起来，抓住关键词，准确地利用物理知识解题。对于“分析归纳”型综合题，要求考生注意分析题意，确定研究对象，重视过程分析，从文字、图像、图表中获取、提炼有用信息进行解题。

三项备考技巧提前知，错题本需细化

距离中考不到两个月。在最后冲刺阶段，考生应该如何有效备考？黄国保老师建议考生在三项备考技巧上下功夫。

一是回归教材，形成知识网络。历年中考都会注重基础知识的考查，让学生学有所获。“从教材中选材”是2020年全国各省市中考命题的非常明显的特点，在后期的复习中，一定要立足课本，回到基础之中，加强变式训练，对课本中的典型例、习题多引申、多研究，形成知识体系，建立初中物理基础知识网络。

二是细化错题本，精准查漏补缺。考前复习，重在反思。对解题思路反思、解题过程反思各解题结果反思，能很快提升考生的应用物理知识分析与解决问题的能力。不要把所有的错误都归结为粗心两个字，要把问题细化，把错题分为课堂上会做考试做错的（原因包含审题不清、误写、书写不规范等），适当努力可以做出来的（错误的原因包含没来得及思考及时间不够用、没认真思考等），以及确实没有掌握的，用数据分析的方法引导学生发现问题，落实基础，清扫盲点，深挖潜力。

三是限时训练，提升做题速度与准确度。历年中考物理试题对学生的语言表达能力都有一定的要求，需要学生能规范、正确、突出重点的表述。另外，要求学生所有模拟卷都要控制在中考时间内完成，保证模拟训练质量，及时订正答案，在模拟中提升做题的速度与准确度。

新中考考生需重视物理实验，关注生活物理

根据珠海市新中考方案，中考物理记80分（含实验操作8分）。其中笔试继续采用广东省教育考试院统一命题，市教育局统一组织考试。考试时间由广东省教育考试院确定，一般安排在每年6月下旬举行。物理实验操作考试由市教育局统一命题、统一考务规则，各区教育行政主管部门负责组织实施，于当年5月底前完成，将积极应用信息化技术，避免人为主观因素对考生成绩的影响。

面对新中考，同学们首先要关注生活物理。“生活处处有物理”，结合所学内容，联系生活实际，“零距离”感受物理、体验物理、享受物理。经常了解科学前沿知识，保持学习物理的激情，实现学习方式由浅层学习向深度学习的转变，并在学习中形成学科素养。

再者，同学们要重视物理实验。物理是一门以实验为基础的学科，学生的科学思维、科学探究以及科学态度与责任等学科素养的形成，都离不开实验。学生在实验中发现问题、分析问题、解决问题的过程中，恰恰就是建构自己的知识结构、能力体系的过程，也是全面提高科学素养的过程。

“改革的目的是促进学生全面发展，因而通过物理课程的学习，培养学生物理学科核心素养是物理教与学的根本任务。”黄国保老师表示，同学们要在物理学习过程中，通过动手、动脑，合作交流等方式做到五个提升：实现从单纯的知识获得提升为核心素养的发展，从碎片化的知识学习提升为核心知识结构化学习，从具体初中物理知识学习提升为物理观念、科学思维、科学探究、科学态度与责任的发展，从注重知识结论的学习提升为彰显知识功能价值的学习，从抽象的知识的学习提升为解决综合实际问题的学习。

【指导名师简介】

黄国保，从教23年，现为珠海市第十一中学教学副校长，中学物理高级教师。2005年获珠海市教坛新秀荣誉称号，2008年获珠海市首届青年骨干教师荣誉称号，2011年获珠海市名教师荣誉称号，先后担任两届香洲区中学物理工作室主持人，2015年被聘为珠海市首届教师工作室主持人，2020年被聘为珠海市名教师工作室主持人。

来源：南方日报记者 冉小平