总投入5386.96亿元！广东省2020年度教育经费统计快报看过来

广东省2020年度教育经费初步统计情况公布啦！各类教育经费投入情况如何？

近日，广东省2020年度教育经费初步统计情况公布啦！各类教育经费投入情况如何？随小编一起来看看快报↓↓↓

全省教育经费投入情况

2020年，全省地方教育经费总投入5386.96亿元，比上年4918.76亿元增长9.52%。其中，地方财政性教育经费为4180.32亿元，比上年3715.58亿元增长12.51%。

各级教育投入情况

（一）全省学前教育经费总投入为484.28亿元，比上年增长7.56%。

（二）全省义务教育经费总投入为2686.01亿元，比上年增长8.66%。

（三）全省普通高中教育经费总投入为590.36亿元，比上年增长11.76%。

（四）全省中等职业教育经费总投入为309.33亿元，比上年增长5.60%。

（五）全省普通高等教育经费总投入为1104.63亿元，比上年增长13.84%。其中，普通高职高专教育经费总投入为284.83亿元，比上年增长23.43%。

各级教育生均支出情况

（一）全省幼儿园生均教育经费总支出为14474.07元，比上年增长24.93%。

（二）全省普通小学生均教育经费总支出为17373.80元，比上年增长4.80%。

（三）全省普通初中生均教育经费总支出为25927.30元，比上年增长2.36%。

（四）全省普通高中生均教育经费总支出为31728.34元，比上年增长9.13%。

（五）全省中等职业学校生均教育经费总支出为25820.49元，比上年增长4.59%。

（六）全省普通高等学校生均教育经费总支出为50263.63元，比上年增长2.26%。

来源：广东省教育厅