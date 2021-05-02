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留学生遭遇诈骗后家长应该做什么

2021-05-02 10:15 来源：人民日报海外版
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　　曾经发过一些防范电信诈骗的案例，在这些案例里，面对几万、甚至上百万人民币的经济损失，有相当大比例的受骗者会背负心理压力，并可能会受到程度不一的心理创伤。

　　为了修复心理创伤，当然需要寻求专业的咨询帮助，不过除此之外，受害人还迫切需要身边家人朋友的支持。

　　在遭遇诈骗后，作为家长或朋友，如何帮助受害人进行心理修复，有3步建议。

　　第一，在第一时间对受害人进行情绪疏导。这种疏导，需要讲求方式方法，应该尽量淡化经济损失，让受害人更多关注自身的安全和健康，比如说“钱都是小事，人没事就好”等。同时，在与受骗人对话时，要注意多给予支持性反应，同时肯定受害人的情绪。一定要多倾听、多理解，不阻止、不批评受害人，还要帮助受害人发泄负面情绪，并给予其理解和鼓励，提高受骗人应对危机的信心。

　　第二，帮助受害人重新找回自尊。受害人在被骗后，通常会感到自责、内疚，可能会产生“我怎么这么傻”“我怎么这么容易上当”等消极认知，进而导致自我评价低下等不良反应。此时，可以引导受害人将被骗归于外在的不良因素，把成功走出诈骗归于自我努力等内在因素，帮助受害人修复自尊，这个环节很关键。

　　等受害人情绪彻底平复后，可以鼓励其直面这场危机事件，总结受骗过程，整理资料，配合当地警方以及中国驻外使领馆。这不仅是对电信诈骗进行打击和预防，也对受害人进行自我修复有着积极作用。

　　第三，诈骗破坏了受害人的心理安全感，帮助受害人重建各项心理和社会功能，回归正常生活是很必要的。

　　简而言之，帮助受害人进行心理修复，就是通过鼓励受害人建立积极的应对策略，同时调动社会资源给予受害人支持，帮助受害人找回心理平衡，走出阴霾。

编辑： 罗予岐

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