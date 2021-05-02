《2021年广东省高校毕业生就业创业十大行动方案》发布

重点介绍《2021年广东省高校毕业生就业创业十大行动方案》有关情况。省教育厅二级巡视员邱克楠出席发布会并就高校毕业生就业指导和帮扶、数字化的精准就业服务等热点问题回答记者提问。

4月30日上午，广东省人民政府新闻办公室举行新闻发布会，重点介绍《2021年广东省高校毕业生就业创业十大行动方案》有关情况。省教育厅二级巡视员邱克楠出席发布会并就高校毕业生就业指导和帮扶、数字化的精准就业服务等热点问题回答记者提问。

接下来，一起看看发布会详情↓↓↓

主持人王丽华：女士们，先生们，记者朋友们，大家上午好！欢迎参加广东省政府新闻办新闻发布会。经省政府同意，省就业工作领导小组近日印发了《2021年广东省高校毕业生就业创业十大行动方案》，今天我们很高兴地邀请到省人力资源和社会保障厅、省教育厅、省国资委、团省委有关负责同志，请他们介绍《行动方案》的相关情况，并回答记者提问。

首先，我介绍一下出席今天新闻发布会的发布人：省人力资源和社会保障厅副厅长葛国兴先生，团省委副书记唐锐先生，省教育厅二级巡视员邱克楠先生，省国资委二级巡视员劳为国先生。

现在，有请葛国兴先生介绍《行动方案》的总体情况。

葛国兴：各位媒体朋友，大家上午好！很高兴参加今天的新闻发布会。

高校毕业生就业，一头连着国家社会，一头连着千家万户，长期以来都是就业工作的重中之重。2020年，面对突如其来的疫情影响，省就业工作领导小组各成员单位迎难而上，联合实施高校毕业生就业攻坚行动，以前所未有的力度，在全省范围内筹集公务员、事业单位、国有企业等政策岗位21万多个，组织招聘活动1900多场、提供岗位140多万个。经过努力，我省2020年应届毕业生年末总体就业率超97%，与以往年份基本持平。今年，我省应届高校毕业生人数再创新高，达到64.2万人，加上往年未就业和外省来粤就业毕业生，就业市场求职规模预计超过85万人，压力依然很大。为做好今年高校毕业生的就业创业工作，经省政府同意，省就业工作领导小组近日印发《2021年广东省高校毕业生就业创业十大行动方案》（简称《行动方案》）。

《行动方案》部署了10项务实管用的工作行动，分别是市场就业拓展行动、创业创新扶持行动、粤东西北人才支撑行动、国有企业就业引领行动、机关事业单位扩招行动、专项渠道促进就业行动、困难毕业生就业帮扶行动、就业服务精准对接行动、就业能力提升行动、就业权益保护行动等。

与去年的攻坚行动相比较，《行动方案》的变化主要体现在四个方面。

一是更加突出市场就业的导向。编制《广东省急需紧缺人才目录》，组织跨区域协同招聘活动，增加招聘活动频度密度，推广运用“直播带岗”“隔空送岗”等创新模式，促进毕业生与市场就业岗位精准对接。将高校毕业生作为创业担保贷款、创业资助、社保补贴、基层就业补贴等优惠政策的重点扶持对象，激励高校毕业生通过自主创业、到小微企业等市场化方式实现就业。

二是更加注重人才流向的引导。重点是引导高校毕业生更多到基层、到粤东西北地区就业。比如，继续加大“三支一扶”“山区计划”等各类基层服务计划组织力度，在“双百工程”人员招募过程中给予适当倾斜，引导高校毕业生到基层锻炼和成长。提高粤东西北地区事业单位招聘比例，落实农村从教上岗退费政策，组织“东西北地区企业”与“珠三角地区高校”开展校企人才对接，促进高校毕业生到粤东西北地区就业和发展。

三是更加强化就业渠道的拓展。充分挖掘民营企业、自主创业、国有企业、机关、事业单位、基层服务项目、升学招生、参军入伍、科研助理、灵活就业等10余种适合高校毕业生的就业创业渠道。其中，机关事业单位、国有企业、基层项目、升学入伍等政策性岗位预计超过24万个，总量比去年增加近3万个；参军入伍、科研助理的招录规模也有所提高。

四是更加完善就业服务的供给。在校期间，有关部门将通过“互联网+就业指导”公益直播课、“职业指导进校园”、“就业创业政策进校园”等活动，帮助毕业生树立正确就业观念和提高对政策的知晓度。毕业以后，人社部门和其他部门将为未就业高校毕业生建立实名制清单，持续定向提供岗位，确保离校前后服务不断线。此外，对困难家庭的高校毕业生，将实施专项帮扶、优先援助，促进有就业意愿的学生100%实现就业。

以上就是《行动方案》有关内容的简要介绍，相关材料也会提供给大家，接下来欢迎大家提问，谢谢。

主持人王丽华：谢谢葛国兴先生。下面进入提问环节。按照惯例，请提问前通报一下所在的新闻机构。

人民日报记者：请问葛厅长，我们留意到以往高校毕业生对于“三支一扶”的报名积极性都很高，请问今年是怎么安排的？什么时候开通报名的时间和渠道？有什么样的政策倾斜呢？谢谢。

葛国兴：谢谢您的提问。今年“三支一扶”计划招募工作拟于5月中旬启动，全省招募规模是3000人，比2019年增加了1000人。有意参加今年我省“三支一扶”计划的高校毕业生可以登录广东省高校毕业生“三支一扶”专题网报名参加。

“三支一扶”服务期限一般是两年，服务期满且考核合格的毕业生，能享受五个方面的政策优惠：一是公务员定向考录。全省每年拿出公务员考录计划的10%-15%，面向"三支一扶"等服务基层项目人员定向考录。二是事业单位公开招聘。自服务期满之日起3年内参加我省事业单位公开招聘的，笔试成绩可以适当加分。其中县、乡单位招聘加10分，地级以上市、省直及中央驻粤单位加5分。三是直接聘用。原服务单位属事业单位且有空编的，经批准可直接办理聘用手续。四是升学加分。自服务期满之日起3年内参加省内高校专升本、研究生考试的，初试总分加10分。五是保留应届生身份。参加前无工作经历的人员服务期满且考核合格后两年内，在参加机关事业单位考录（招聘）、各类企业吸纳就业、自主创业、落户、升学等方面可同等享受应届高校毕业生的相关政策，同时“三支一扶”的服务期限计算为工龄。谢谢！

南方都市报记者：据我们了解，今年在广东求职的毕业生是历年最多的，请问，教育部门今年在高校毕业生就业指导和帮扶方面会有哪些措施？谢谢。

邱克楠：感谢这位记者的提问。今年在我省求职的毕业生将是历年最多的，可以说全国10个毕业生中就有1个要在广东就业。为了让毕业生找到满意的工作，我省在岗位供给、就业指导和帮扶方面出台了更大力度的政策和措施：

一是增加政策性岗位供给。除了继续扩大“三支一扶”“西部计划”“山区计划”等基层服务项目的计划规模之外，教育系统加大了升学和大学生征兵入伍工作力度，升学招生规模和科研助理招录规模都有所扩大，这两项至少可吸纳11.35万名应届毕业生。今年征兵实行“一年两征”改革，对大学生参军入伍分上、下半年两次进行，省教育厅联合省征兵办制定激励措施，鼓励更多的大学毕业生参军入伍，大学毕业生征兵入伍比例不低于20%。据统计，我省今年上半年大学毕业生应征入伍的比例和人数都较往年有所提高。这些拓岗位措施都为应届毕业生落实就业去向、找到满意的工作创造了条件。

二是有效整合岗位资源。我们积极发挥政府职能作用，联合相关部门于4月1日到6月30日开展为期三个月的“木棉花暖”大型公益网络招聘活动，这项大规模的招聘活动时间跨度长，多家相关单位正在合力推进。同时，遴选全省21个地市具有代表性的高校组织区域性专场招聘活动，挖掘岗位资源，实现21个地市招聘活动全覆盖，为毕业生提供更加丰富多元化的岗位，提升就业岗位质量。我们呼吁高校毕业生在活动期间密切关注这些专场招聘活动，尽早找到自己满意的就业岗位。

三是开展针对性职业指导，帮助毕业生树立科学就业观。今年省教育厅和各高校将为毕业生提供就业指导类的公益在线直播课，开展高校职业指导教师职业规划大赛，还建立职业指导师联系制度，每个班级都有一名就业指导老师，对学生有针对性进行职业兴趣、职业性格、职业能力和职业价值观等就业指导，帮助毕业生制定科学的职业规划，精准自身定位，认清就业环境，树立正确价值目标。

四是做好家庭困难毕业生就业帮扶工作。我们将对低收入家庭毕业生实行“一生一策一导师”专项帮扶，确保年底实现有就业意愿的困难毕业生100%就业。

目前，高校毕业生就业工作已经纳入了省委、省政府重大教育决策部署督察、各地履行教育职责评价、学科专业评估、高校领导班子年度考核等重要内容，还建立了全省高校毕业生就业工作情况周报、专班通报制度，省教育厅每周向各高校通报一次毕业生落实就业去向情况，层层传导压力，督促各高校抓好落实。接下来，我们将加强对全省高校的就业工作进行督导，严格落实各高校毕业生就业主体责任，确保顺利完成高校毕业生就业工作目标。

凤凰网记者：请问团省委的唐锐先生，受经济下行和疫情双重影响，高校毕业生就业形势较为严峻，共青团作为直接联系服务青年的群团组织将如何发挥共青团的优势？在服务就业生就业实习方面有哪些创新的措施？谢谢。

唐锐：谢谢这位记者的提问。广东共青团近年来以已经实施了九年的“展翅计划”为依托，高质量开展大学生实习活动，多措并举助力青年促就业，开展毕业生职业技能培训，解决毕业生住房难问题等，促进大学生实现更高质量和更充分就业。

一、通过开展“展翅计划”广东大学生就业创业能力提升行动，组织动员和社会化、市场化相结合的方式，每年为全省大学生募集不少于10万个各类型实习见习岗位。今年将重点倡导和鼓励各级党政机关、国有和国有控股企业、财政拨款的事业单位和社会团体积极落实《广东省高等学校学生实习与毕业生就业见习条例》有关要求，以在职干部（职工）或一、二级企业员工总人数的10%为参考比例提供大学生实习岗位，为大学生广泛参与社会实践、提升就业创业能力搭建广阔平台，让学生在实习见习中了解社会，提升就业创业的能力。

二、实施“展翅计划”广东共青团促进高校毕业生就业专项行动，整合动员人力资源平台、社会机构等各方力量，市县、高校团组织共同参与，构建共青团促进高校毕业生就业的工作新模式。一是组建省、市、高校三级职业导师队伍，开发100节线上职业指导课程，依托12355热线和青年之声平台开设“职聊室”职业咨询专区，常态化开展青年职业指导工作。二是联动“易展翅”等社会求职平台广泛开展空中双选会、专场招聘会、就业宣讲会等活动，促进供需有效对接，计划今年开展50场次就业招聘活动。三是建设“易学堂”在线学习平台，创建青年创业就业培训基地，举办职业技能培训。四是持续扩大西部计划、山区计划等基层志愿服务项目，鼓励高校毕业生基层就业。五是开展青年安居住房保障服务活动，前段时间我们与省住建厅联合印发了《关于开展“青年安居计划”高校应届毕业生住房保障服务行动的通知》，在全国率先推出“青年安居计划”；上线“青年安居”信息查询系统，提供相关房源信息查询和政策咨询；同时，我们也联合了中国建设银行广东省分行开展了“青年安居行 无忧毕业季”的活动，为毕业生找房源设立了专享优惠、免费试住、押1付1、支付立减等租房的优惠政策，为青年毕业生争取最大就业住房保障福利。

我们目前也已经推动了“展翅计划”项目上线“粤省事”民生平台，在人才与就业专栏开设“找实习”“找工作”专区，为广大毕业生提供更加便利的就业服务。谢谢！

广东电视台记者：请问省国资委的劳为国先生，近年来越来越多的高校毕业生倾向于在国企就业，今年国资委针对国企招收高校毕业生有什么具体的举措呢？谢谢。

劳为国：谢谢您的提问。近年来，随着国企改革的深入，国有企业的活力、市场竞争力都逐步释放，吸引了大量的优秀高校毕业生选择国有企业就业。去年疫情期间，在省委、省政府正确指导和大力支持下，全省的国有企业在坚持不主动裁员的基础上，新增了4万多个面向高校毕业生的岗位，发挥了较好的示范引领作用。

今年，我们将认真配合省人社厅、省教育厅，联合省、各地市国资监管部门，抓好国有企业就业引领行动的落实。计划全年将组织参与不少于5场的国有企业专场招聘活动，企业范围涵盖驻粤央企、省属国有企业以及地市国有企业，为高校毕业生提供尽可能多的岗位。5月15日，省国资委将联合广州市国资委，在广东工业大学的大学城校区举办“2021届高校毕业生供需洽谈会——国有企业专场”招聘活动，目前正紧张筹办中。据了解，省属企业招收的岗位主要以管理科学与工程类、电子信息科学类、土木工程类、工商管理类及法学等学科为主，从管理培训生到一般管理、生产岗位都有，欢迎广大高校毕业生前来投递简历。

需要提醒高校毕业生注意的是，在省人社厅大力支持下，我们依托省人才市场，建立了省属企业统一招聘平台，目前正推进全省国有企业招聘信息在该平台上统一发布。高校毕业生日常可登录广东省人才市场网（www.gdrc.com），点击“广东国企招聘专区”，就能够浏览到相关的信息，也可以关注"广东省人才市场"微信公众号，在手机端也能够浏览查看相关的招聘资讯。谢谢大家！

中国日报记者：这几年事业单位的岗位是高校毕业生就业的热门选择之一，请问葛厅长，《行动方案》在事业单位招聘方面有什么利好消息？谢谢。

葛国兴：谢谢这位记者的提问。确实现在高校毕业生对事业单位的就业岗位表现出越来越高的关注和参与。

今年将继续组织开展全省事业单位集中公开招聘高校应届毕业生工作，我们去年力度很大，针对各个事业单位空编的情况，拿出一定的比例定向招录应届的毕业生，今年我们继续加强这方面的工作。全省各级公益一类、二类事业单位将按不少于空编数15%的比例，粤东粤西粤北地区乡镇医疗卫生、农林牧渔、水利水电、规划建筑等事业单位将按空编数30%以上的比例提供岗位，用于招聘应届高校毕业生。

同时，今年全省各级各类事业单位自主招聘，将提供不少于15%的岗位专门用于招聘高校应届毕业生，不少于30%的岗位可以同时接受应届毕业生和社会人员报名。

预计全年应届高校毕业生可以报考的事业单位工作岗位将达到6.8万个。有意参加事业单位公开招聘的高校毕业生，请登录各级组织人社部门、主管部门和事业单位门户网站，及时关注招聘信息，认真阅读报考指南，选择合适的岗位报考，我们希望更多学生来踊跃参加相关单位岗位的报考活动，祝他们在这些岗位当中选择到自己满意的岗位。谢谢！

羊城晚报记者：请问教育厅，现在是大数据时代，我们如何通过大数据为学生提供数字化的精准就业服务？谢谢。

邱克楠：感谢这位记者的提问。大学生是新生代，他们对就业的服务需求也会跟着时代变迁而发生变化，我们将充分利用信息化手段帮助毕业生实现智慧就业。主要在两个方面着力：一是依托广东省高校毕业生就业创业智慧服务平台，为毕业生提供全流程、一站式、数字化的就业手续办理服务，为广大毕业生提供电子就业报到证、电子就业协议、在线申请改派、岗位精准匹配推送、档案去向查询等功能服务，实现就业手续一网通办、异地可办、掌上可办，极大地方便了毕业生。二是依托“数字广东”政务云平台进驻“粤省事”，毕业生登录“粤省事”小程序下载或者出示电子报到证、进行调整改派和查询档案去向；同时，对接“粤商通”，通过大数据对比匹配，将毕业生的求职需求与用人单位的岗位需求进行精准匹配推送，为毕业生实现更充分更高质量就业提供精准服务。

希望广大高校毕业生们关注“广东大学生就业创业”官方公众号，绑定学籍信息，以便更好地享受一站式的就业手续办理服务，同时及时接收到省教育厅推送的就业创业政策信息、岗位信息以及毕业生的求职进度信息。

建议广大用人企业，进驻“粤商通”后，在办理营商业务的同时，提供本企业的用人需求，我们的智慧服务平台将进行一站式对接，把企业的用人需求推送给全省64万多名毕业生，求职和用人需求精准匹配后，即可在“粤商通”线上办理招聘相关业务，实现招才、引智更高效更精准。

谢谢大家!

主持人王丽华：由于时间关系，提问环节就到这里。如果大家还有感兴趣的问题，可以在会后向相关单位和发布人进行了解。今天的新闻发布会到此结束，谢谢四位发布人，谢谢各位媒体记者朋友。

来源：广东省教育厅 、广东省人民政府