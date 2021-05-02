大家都在问|综合评价在什么批次录取？可以报几所院校？

符合报名条件的考生可以报名多所学校的综评，但在高考志愿填报时只能选其中1所院校填写。且考虑到综合评校考时间比较集中，建议根据校考时间和定位，进行选报。

问：2021年在广东进行综合评价招生的有哪些院校？

答：北京外国语大学、浙江大学、华南理工大学、南方科技大学、西交利物浦大学、北京师范大学—香港浸会大学联合国际学院、上海纽约大学、昆山杜克大学、香港中文大学(深圳)、深圳北理莫斯科大学。

问：在广东进行综合评价招生的这10所院校录取模式都一样吗？

答：录取模式会有所差别，主要分为二种：

【按照教育部批准的招生录取模式录取】

这四所大学：北京外国语大学、浙江大学、上海纽约大学、昆山杜克大学，2021年在广东省内，按教育部批准的招生录取模式，根据招生章程公布的原则构成考生综合成绩进行录取。

【按照6：3：1比例录取】

除第一条中四所高校外的另外六所院校，2021年在广东，按照6:3:1比例（即学生高考成绩占综合成绩的60%，高校综合素质测试成绩占30%，高中学业水平合格性考试成绩占10%），最终构成考生的综合成绩。

问：综合评价只能报一所院校，是吗？我看志愿栏上只能填一所。

答：符合报名条件的考生可以报名多所学校的综评，但在高考志愿填报时只能选其中1所院校填写。且考虑到综合评校考时间比较集中，建议根据校考时间和定位，进行选报。

问：没有参加过竞赛/没有奖项可以报名综合评价吗?需要哪些条件?

答：报考高校综合评价，首先要符合学校招生范围;其次成绩突出、综合素质全面发展，也就是说成绩拔尖、一贯优秀的考生更有优势。

如果高校对报名条件有特殊要求，可以在招生简章中查到。

问：综评初审看哪些成绩？

答：初审时要提交高一、高二、高三上学期期中、期末成绩，高三模拟考试成绩（各科成绩、各科满分、文理分科年级排名）及其它简章中要求的奖项。

问：复读生可以报名参加综合评价招生吗？如何报名？

答：复读生报名时与应届生一样。但是在提交高中成绩时，高一高二年级按照真实情况提交，高三成绩按照复读成绩提交。原则上不会对复读生做出限制，如高校对此有特殊要求，会在招生简章中明确提出。

问：综合评价报名需要哪些报名材料？

答：一般来讲，综合评价报名材料主要为以下9大类：

（1）报名申请表；

（2）自荐信/个人陈述；

（3）高中阶段文化课成绩；

（4）高中学业水平测试成绩；

（5）模考成绩；

（6）推荐信；

（7）高中阶段获奖证书及证明材料；

（8）其他可证明材料；

（9）高校特殊要求提供的材料。

问：如果报名了某高校的综合评价考试，但因为跟另外的考试时间冲突而没有去考，是否有什么信誉影响？

答：没有影响。

问：综合评价在什么批次录取？填报志愿时与提前批以及后来的普通批次有没有冲突？

答：广东省的综合评价招生在提前批录取完成，如果被高校综合评价录取就不会参加下一个批次的录取。

问：报考了强基计划，还能报综合评价吗?填报志愿的时候，综合评价和强基计划两个志愿都可以填吗？如果都可以填，先录取哪一个？或者只能填一个？

答：可以的，强基计划和综合评价之间没有限报。强基计划报名即确认志愿，在校考后没有单独填报志愿的流程，根据流程，强基计划录取一般在综合评价之前。

出品：南方青春高考季