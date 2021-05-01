假期里如何有技巧地与孩子谈论兴趣、职业、成绩

生涯规划是让孩子建立个人事业志向，发现自己的人生使命——为了事业和人生理想，愿意学以致用，享受追寻事业梦想的满足感。

在日常生活中，家长与孩子之间的“相爱相杀”，还表现在“关系破裂式谈话”上。

全球职业规划师陈璐说，与孩子谈兴趣时，第一句话可以问：你最喜欢做的事情是什么?第二句话问：做这件事情让你觉得最享受、价值最高的点在哪里?

她表示，根据霍兰德职业兴趣分类理论，共有6种职业兴趣类型：常规型、艺术型、实践型、研究型、社会型、管理型。“问第二个问题，就是在了解孩子的兴趣类型。”

自然，兴趣不等于就是职业选择的唯一标准。陈璐进一步给出“职业定位十字架”，根据兴趣和能力两个维度，划分出四个区间。其中，兴趣高、能力高的部分，就可以当做未来职业方向。兴趣高、能力低的部分，可以作为爱好培养。如果遇到孩子兴趣低、能力低的事情，意味着这是孩子的盲区，不要强迫孩子去做。

除了上述的职业思考依据外，陈璐还提到“未来职业变化”的因素。她表示，一方面电子竞技师、电竞运营师等新的职业正在加速出现;另一方面，未来的职业变化和发展，可能会根据个人的能力发展出新的职业。

“其实职业是什么，不是决定我们高低的起始点，职业做到什么程度，才是决定我们在社会高度的起始点。”陈璐说，未来得社会变化越来越快，我们要做的是帮助孩子了解这些专业大学信息和职业信息，同时更要引导孩子认识自己喜欢做什么，愿意做什么。以这种喜欢和愿意作为确定性，应对社会和职业发展的不确定性。

陈璐表示，生涯规划不是要让孩子入读最知名的大学，选择最有前途的学科，进入工资回报最理想的行业。生涯规划是让孩子建立个人事业志向，发现自己的人生使命——为了事业和人生理想，愿意学以致用，享受追寻事业梦想的满足感。