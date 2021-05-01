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高职院校五年一贯制单招考试录取分数线公布

2021-05-01 08:43 来源：南方网
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　　广东省2021年高职院校五年一贯制单独招生考试全省统考录取分数线按普通类、音乐类、美术类和体育类专业分别划定。经研究决定，广东省2021年高职院校五年一贯制单独招生考试全省统考录取最低分数线如下：

　　一、普通类分数线 200分

　　二、音乐类分数线 115分/术科合格

　　三、美术类分数线 125分/术科合格

　　四、体育类分数线 120分/术科合格

　　（广东省教育考试院）

编辑： 罗予岐

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