广州中考招生梯度投档控制线间隔为40分

广州中考招生录取方案近日公布。今年中考投档录取规定有什么变化？考生和家长如何应对？

4月28日，广州市教育局副局长陈敏生来到广州12345政府服务热线中心，通过电话与市民零距离互动，倾听群众意见，为群众排忧解难。

当天，陈敏生还就近期教育领域的热点话题进行了回应。

南方+：广州中考招生录取方案近日公布。今年中考投档录取规定有什么变化？考生和家长如何应对？

陈敏生：按照我市中考招生改革的安排，2021年我市中考招生录取工作保持了相对稳定性和政策的延续性，将对考生志愿设置和投档录取进行适度的优化调整。一是录取批次由原来的7个批次调整优化为4个批次；二是采用多梯度投档规则，普通高中和中职学校录取均采用梯度控制线上志愿优先投档方式，梯度投档控制线间隔为40分。三是中职三二分段及省级以上重点特色专业计划在第一批次招生。

今年的录取工作对划定普通高中第一梯度投档控制线和录取最低控制线方式、名额分配招生学校录取最低控制线设置办法；志愿优先、择优录取投档规则；考前填报志愿、户籍生和随迁子女计划分开投档等方面均无变化。

需要提醒考生和家长的是，在填报志愿之前一定要详细了解市教育局官方发布的志愿填报指引及相应的政策解读等，如有任何问题可拨打市、区招考部门咨询电话或到招考委办公地点现场咨询。