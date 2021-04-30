“大学要不要出国读？听说有些孩子已经开始准备了~”

深圳大学原国际交流与合作部副主任彭小刚为大家介绍了选择国际培训项目时需要注意的七大点。

本期专家|深圳大学原国际交流与合作部副主任彭小刚

给你听得懂、学得会、用得上的高考升学小知识

近年来，高考竞争日益激烈，培养具备国际视野的人才也备受重视。高考后，不少学子选择走国际教育道路，除了直接申请国外大学，还可以选择中外国际交流项目、中外合作办学、中外合作培训项目；这些也都是对高考后升学的一种补充。

国外升学途径每年都会有更新，面对各种留学计划和国际培训项目，由于信息量过大，家长总是会有疑问“需要了解哪些重点？”“各类项目的区别是什么”……如何掌握关键资讯，让孩子少走弯路，快速定位适合自己的专业和学校是许多家庭关注的问题。

在上期的线上沙龙中，深圳大学原国际交流与合作部副主任彭小刚为大家介绍了选择国际培训项目时需要注意的七大点。

谈到国际化人才的未来发展，彭小刚教授提出以下观点：

他一定会具备东方的这种思维；

他一定能够持守中国的立场，中国立场强调的是共赢；

他要通晓西方的规则应该能够很好的把东方的思想，用西方能够听得懂的原理把它讲出来；

他要擅长逻辑思维。

专家说：我个人认为，要具备东西融汇的素养，尽可能是在国内把高中读完，然后在国内读一个好的大学本科，然后再到国外读硕博。这样才能够更好地培养一个中西融合的国际化人才。因为小学初中高中的学习中，孩子真正的感受东方文化也没办法很好的应用。

而到大学，特别是好的国内大学当中，有很多的机会去体验真正的东方的思维和东方的处理事情的这种方式，然后硕博再去国外学西方的内容。

国外留学项目该如何选择？

第一，你国外项目拿到的学位能不能被国内认证，这是最重要的。

第二，项目是计划内招生还是计划外招生。计划内招生就是要高考成绩，计划外招生就不要高考成绩。

第三，查资质，看看项目在教育部网站上有没有？如果没有，对方高校网站上有没有？如果没有，他这个合办的高校这个网站上有没有？之类的。

第四，看看主办机构是谁？哪里的学位？这个项目最好去到哪个学校，差去到哪个学校啊？我协议里收钱的是这家公司，那办学的是不是这家公司啊？一定要在文件当中形成一个证据链，那你就会比较放心啊。

第五，你在国内读的这些课程能不能有学分？如果有学分，你在国外就不用再去获得这个学分就会便宜一点。

第六，看有没有协议。有些这个比较无良的一些机构会告诉你，我这个学校，能够去到牛津剑桥哈佛？那你要看看他是不是牛津剑桥哈佛跟你有协议，如果是没有协议，他又跟你这么说的话呢，他实际上是在做一个预科，然后你去硬申。最好是有协议，没有协议的话，理论上拿这你材料去硬生的，那你总比高中生好吧，所以呢，这个像这种项目的话呢，这种硬生的项目呢，其实你要申请的话，牛津剑桥你都可以申请啊。只是你申请归申请，人家录不录，你那肯定这个是人家这个决定的啊，所以不要看项目的宣传。

第七，评估机构项目要问清这些问题，出去几年？费用是多少？这个费用里面是不是包含语言培训费用，包含签证费用，包含留学服务费用等等？总费用是多少？……