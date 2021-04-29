广州获评全国青少年校园足球优秀改革试验区

38个全国青少年校园足球改革试验区中，有8个获得优秀改革试验区称号，广州位列其中。同时广州市共有9个单位和个人获得奖项，获奖数量排名全省第一。

近日，全国青少年校园足球工作领导小组办公室公布了2019年和2020年度总结系列活动的获奖名单。38个全国青少年校园足球改革试验区中，有8个获得优秀改革试验区称号，广州位列其中。同时广州市共有9个单位和个人获得奖项，获奖数量排名全省第一。

截至目前，广州共有全国校园足球特色学校207所，特色幼儿园67间，全国青少年校园足球试点区2个（天河区和海珠区），全国青少年校园足球“满天星”训练营1个，270所省级校园足球推广学校、1020所市级校园足球推广学校、102所广州市体育传统项目（足球）学校、100所市级校园足球基地学校、28支市级高水平学生体育（足球项目）团队。

记者了解到，广州2014年在全国率先开展校园足球三年行动计划，推广“五个一”校园足球模式。抓实抓准“特色学校+试点县（区）+‘满天星’训练营+改革试验区”的校园足球发展平台，用“满天星”理念构建“市区10分钟、镇街10里路”校园足球圈，带动校园足球从点到面普及推广。通过“班班有球队、校校有比赛”，构建市、区、校三级的校园足球联赛体系，让更多老师和学生能够践行“教会、勤练、常赛”。在全国率先对教育系统校园足球优秀人才进行运动员等级认定；整合高校、足协等专业机构力量，参与高水平学生足球项目团队培养，开展精英指导员进校园项目，逐步构建“满天星”训练体系；加强家校互动，实现校园足球辐射带动社会足球，提升广州整体足球氛围。同时，搭建校园足球对口帮扶交流合作框架。统筹城乡学校校园足球发展步调，设置校园足球发展扶持资金，为外来务工人员子女学校和偏远农村购买专业足球装备。充分利用广州市校园足球的发展成果与陕西省延安、贵州黔南州、毕节市地区开展校园足球帮扶共建活动。