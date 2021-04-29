今年37个新专业可选，家长可以这样帮孩子定位专业

提前定位专业，是家长在帮孩子搜集志愿的关键一步。有家长已经关注到2021年新增备案本科专业名单已经公布。

提前定位专业，是家长在帮孩子搜集志愿的关键一步。有家长已经关注到2021年新增备案本科专业名单已经公布。

看到这个表，有家长提出三个问题：

1.这个表是什么？

2.这个表怎么看？

3.这个表怎么用？对于今年填志愿有什么参考价值？

带着这个思路，我们邀请到全球生涯规划师陈璐博士为我们讲讲。

这个表是什么？

这个表是2021年全国本科院校的新增专业名单。可以看到2021年的本科新设专业，以及所对应的学校、学制、学位等情况。

这个表怎么看？

1.结合《2020年的招生专业目录》以及《2020年度普通高等学校本科专业备案和审批结果》可评估自己的意向专业。

2.从教育部官网、学校官网查看其专业的培养目标、主干课程、与科目的相关性、就业前景、开设的学校等。

这个表怎么用？

一、有2个参考意义

1.从新增的专业中，要看到未来趋势

新增专业有四个共性：一是适应国家和区域经济社会发展的需要；二是跨学科专业更多涌现；三是工学类专业新增比例高；四是新工科、新医科、新农科、新文科成为专业建设方向等。

比如“人工智能+”或能促进人民实现对美好生活的向往的细分领域将成为未来就业的增量市场。

2.看到被撤销的专业，不要盲目否定

被撤销专业多因生源不理想以及相关专业学生不能适应社会需求。高校撤销某个专业，更多是针对学校开设这个专业本身存在的问题，如人才培养质量、学校学科发展战略调整等，而非全是专业本身的问题，更不意味着这个专业所对应的行业就业不景气。因此，具体还要看学校及专业的整体实力而定。

二、专家建议：有三个定位专业的方法：

1.立足长远，不盲目追随

家长与考生的专业定位探讨上，需立足长远考虑问题，看到职业世界未来发展趋势，摒弃“短线思维”，不盲目追随热度专业，不片面、机械地以就业率高低评判专业好坏。要看到人工智能、大数据等技术影响下，现有工作模式及内容不可避免会面临重构。

以会计为例，在过去一年，本期专家给ACCA做的内训中，主办方不止一次提到希望让学员感知到人工智能技术对财会人员能力的新要求，也期待高校培养出能熟悉ERP软件等的高端会计人才。因此，与信息技术、大数据结合起来，对于许多重复繁杂的工作，智能化将是一种趋势。

２.从职业兴趣出发定位专业

个别专业呈现出专业“设置快、停招快”，甚至出现新设专业尚未有学生毕业，即已停招的情况。例如，在今年大数据持续火热的背景下，就有学校撤销了2018年开设的数据科学与大数据技术专业。由此可见，与盲目追求热点专业相比，从职业兴趣出发定位专业则更为稳妥，更能激发孩子持久的学习动力。

3.结合高校就业质量报告评估专业

家长及考生也可以关注高校就业质量报告中，毕业生对专业人才培养的满意度、就业岗位与专业的关联度等数据，以增加评估维度。