5月20日截止报名！西交利物浦大学2021年在广东省综合评价录取简章公布！

2021年，西浦在广东共招生80人，分2个院校专业组。

2021年是西浦建校15周年，4月28日上午，南方青春高考季-广东高考招生咨询会与西交利物浦大学执行校长席酉民教授、学校招生与就业发展办公室副主任王大伟、学校师兄师姐，连线直播，感受学校人才培养特色和2021年在广东省综合评价的招生录取政策。

点击链接看直播回顾→：连线西交利物浦大学，为你详解未来教育及综合评价招生政策

2021年，西交利物浦大学获教育部批准，新增2个本科专业：微电子科学与工程、应用统计学和6个硕士专业：应用统计学、药物化学、儿童发展与家庭教育学、人机交互、精算学、应用语言学和多语研究。2021年，西浦在广东共招生80人，分2个院校专业组。凡符合报名条件的广东考生，请于2021年4月28日起至5月20日期间登录学校校官网（www.xjtlu.edu.cn）在线报名系统完成网上报名。

西交利物浦大学2021年在广东省综合评价录取简章

西交利物浦大学是经中国教育部正式批准，由西安交通大学和英国利物浦大学于2006年共同创办的具有独立法人资格的中外合作大学。建校以来，西交利物浦大学独特的办学理念和高水平的人才培养质量得到了社会各界的广泛关注和认可，被誉为“中外合作大学的标杆”和“中国高等教育改革的探路者”。

为进一步贯彻落实《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》和广东省招生委员会办公室《关于做好2021年基于高考基础上综合评价招生录取模式试点工作的通知》等文件精神，经教育部和广东省教育考试院批准，2021年西交利物浦大学继续在广东省实行高考基础上的综合评价录取模式，综合考量高考文化分、高校考核结果、高中学业水平考试成绩、综合素质评价以及高校自身培养的特色要求等多个维度的内容，探索建立科学的人才评价和人才选拔机制。具体方案如下：

一、 领导机构

西交利物浦大学招生委员会是招生工作的领导机构，主要负责制定学校招生计划、确定招生政策和规则、决定重大招生事项等。

二、 选拔对象

热爱中国、身心健康、品学兼优，具有优异的英语语言综合应用能力，认同西交利物浦大学的国际化育人理念与模式，取得2021年普通高等学校招生统一考试报名资格的优秀高中毕业生。

三、招生计划

招生计划：80（以广东省招生办公室最终公布为准）

四、招生专业

西交利物浦大学按照专业大类进行招生。考生在填报高考志愿时只要选择大类，而非大类内的专业。各省、市、自治区招生主管部门编印的《2021年普通高等学校招生专业和计划》中的西交利物浦大学招生专业类名称，仅用于学生高考志愿填报。学校目前开设45个本科专业。

2021/22学年入学的新生在大一第二学期可以在大类内或跨大类进行专业选择。

为了确保持续稳定的学术规范和教学质量，选择相关专业需满足下列一个或多个条件:

1) 满足所选专业的所有先修课程要求;

2) 成功通过所选专业的职业能力倾向测试或选拔性测评，该类测评可通过单独考试或通过培养方案内的学分课程的考核进行;

3) 满足特定课程的学业成绩要求，不同专业可能会考察大一第一学期某一课程, 多门课程, 或所有课程的学业成绩。

关于专业选择的具体细则，学生可在入学后参考《专业选择和转专业政策》。

根据2021年广东省关于志愿填报与投档录取的政策要求，西交利物浦大学在广东省按照“院校专业组”方式编制本科计划，设置两个“院校专业组”供综合评价招生志愿填报。

五、报名方式

1. 网上报名：凡符合报名条件的广东考生，请于2021年4月28日起至5月20日期间登录我校官网（www.xjtlu.edu.cn）在线报名系统完成网上报名。

报名材料：请认真在报名系统中如实填写所有信息，并于5月20日之前上传以下材料（上传文件须为jpg、jpeg、png图片格式。请保证上传的图片清晰可见，图片大小5M以内）：

1) 本人身份证（正反面）

2) 高中阶段考试成绩单

• 须在我校报名系统中的“高中学业成绩”模板中如实填写完成，并将其打印后交由中学学籍主管部门审核盖章，上传至报名系统。原则上其他形式的成绩单不予审核。

• 成绩单包括高一至高三历次期末考试成绩（各科得分及各科满分必填，年级排名尽量填写）。

缴纳费用：根据《关于进一步明确我省高校收费政策有关问题的通知》（苏价费〔2007〕423号，苏财综〔2007〕92号，苏教财〔2007〕89号）规定，请报名考生于5月20日之前在报名系统中缴纳相关费用人民币60元。该费用一旦缴纳，不予退还。

2. 申请考生和所在中学须对申请材料内容的真实性负责。如果发现考生提供虚假或不符合要求的材料，我校将取消考生的综合评价考试资格和录取资格。逾期未缴纳相关费用、未提交报名信息者将被视为自动放弃。

六、选拔程序

1. 材料初审：学校将对考生网上填写的报名信息及上传材料进行审核，并确定初审合格的考生名单。同时，初审合格考生名单将按照教育部及广东省教育考试院的相关规定进行公示。初审合格的考生获得我校自主评估笔试资格。届时考生可在报名系统进行查询。

2. 自主评估笔试：拟定于2021年6月12-14日进行（最终确定时间另行通知）；我校将通过报名系统向初审合格的考生发布笔试准考证。通过笔试的考生获得我校自主评估面试资格。

3. 自主评估面试：拟定于2021年6月12-14日进行（最终确定时间另行通知）；我校将通过招生信息平台公布面试资格考生名单，并通过报名系统向具有面试资格的考生发布面试准考证。

4. 资格考生名单确定：我校将根据自主评估成绩，择优确定入选考生名单，考生可在报名系统进行查询。同时，入选考生名单将按照教育部及广东省教育考试院的相关规定进行公示。

5. 高考志愿填报：经公示无异议的入选考生，须根据广东省普通高考志愿填报工作安排，填报综合评价志愿（具体填报时间、批次安排以广东省招生办普通高考志愿填报工作文件公布的为准），其专业志愿须在公示的专业中选择，否则视为无效志愿。

6. 高考录取：考生进档后按综合成绩由高到低排序，结合本人填报的专业志愿进行录取，专业间不设级差。新生入校后，有复查环节，凡不符合招生规定的考生，将取消其入学资格。

七、综合成绩评定办法

1. 我校对广东考生的高考投档成绩和学业水平合格性考试成绩要求为：

1) 考生的高考投档成绩须不低于相应特殊类型招生控制线；

2) 考生的高中学业水平合格性考试科目（物理、化学、生物、政治、历史、地理）成绩必须合格（往届生高中学业水平考试各学科成绩都达到C级或以上）。

2. 录取时首先按照入选考生的高考投档成绩和学业水平合格性考试科目成绩确定进档考生，再对进档考生按照综合成绩由高到低排序，依据招生计划择优录取，录满规定计划为止。综合成绩评定办法如下：

1) 综合成绩满分为100分。当综合成绩相同时，将依次以考生的高考投档成绩、高考英语单科成绩的高低做出录取决定。高考投档成绩（折算成百分制）占综合成绩的60%；我校组织的自主评估成绩占30%；学业水平合格性考试科目成绩（往届生高中学业水平考试成绩）按百分制换算，占10%。

2) 自主评估成绩由笔试成绩和面试成绩组成（权重各占50%），以百分制评分。该部分将采用先笔试后面试的方法，评估考生的英语水平、综合素养及综合能力，不考察专业知识。未通过笔试的考生不具备我校自主评估面试资格及综合评价录取资格。

3) 学业水平合格性考试科目成绩（往届生高中学业水平考试成绩）换算规则如下：

八、费用

1. 学费：2021年本科新生学费为每学年人民币88,000元；超过专业培养计划的学分按学校学分制实施办法另行收取。

2. 住宿费：大学提供四人间、双人间及单人间供新生选择。根据新生实际所选房型不同，住宿费用为2200元/学年-6000元/学年。

3. 代收费：2,000元/学年（含教材费、打印费等，多退少补，退费方法：按照苏价费[2005]103号文件执行）

九、附则

1. 学校纪律检查委员会对综合评价招生全过程进行监督，确保我校招生录取工作做到标准严格、程序规范、公平公正、公开透明。西交利物浦大学综合评价招生工作接受纪委、考生、家长及社会各界的监督。相关投诉需要实名制，并通过电子邮件以书面或者附件形式详述投诉的目的和证据等。纪委监督投诉邮箱：12388@xjtlu.edu.cn。

2. 本方案将根据教育部和广东省综合评价招生的最新政策做相应调整。

3. 西交利物浦大学不组织任何综合评价考试培训，也未授权任何机构、个人以任何形式开展此类考前辅导或培训，请考生和家长谨防被误导或上当受骗。关于我校中国大陆本科招生政策等，将通过西交利物浦大学官网(www.xjtlu.edu.cn)和西浦招生官微（XJTLU-Admissions）发布，请考生和家长以大学官方信息为准。

十、联系方式

西交利物浦大学招生与就业发展办公室

地址：江苏省苏州市工业园区独墅湖科教创新区仁爱路111号

邮编：215123

电话：0512-88161888

邮箱：aaa@xjtlu.edu.cn

网站：http://www.xjtlu.edu.cn

西浦招生官微：XJTLU-Admissions