“百名法学家百场报告会”广州高校专场在广外举行

4月27日，“百名法学家百场报告会”广州地区高等院校专场暨南粤法治报告会第八十三讲在广东外语外贸大学大学城校区举行。

南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/张甜甜 杨欣）4月27日，“百名法学家百场报告会”广州地区高等院校专场暨南粤法治报告会第八十三讲在广东外语外贸大学大学城校区举行，本次报告会主题为“学习贯彻习近平法治思想。

报告会现场

报告会上，中共广东省委党校法治广东研究中心主任宋儒亮以提问互动的形式引入，结合广外国际化特色就学习贯彻习近平法治思想进行深入浅出的讲解。宋儒亮指出，习近平法治思想实现了历史和现实相贯通、国际和国内相关联、理论和实际相结合，是全面依法治国的根本遵循和行动指南。他指出，新时代实现美好生活要学会运用法治思维和法治方式维护权利；新时代深化依法治国实践要更注重用好法治考评，将法治素养和依法履职情况纳入考核评价干部的重要内容；新时代讲好法治中国故事要更注重法治作品，推进国际传播能力建设，讲好中国故事，展现真实、立体、全面的中国，提高国家文化软实力。

省法学会副会长、省委政法委原一级巡视员邓远强表示，“双百”活动对提高各级领导干部法制素质、在全社会营造良好的法制环境发挥积极作用。各级各部门要充分利用这个平台，办好办实这项活动。

省委教育工委副书记、省教育厅党组副书记李大胜表示，本场报告会博古引今、深入浅出、内容精彩、内涵深刻。围绕教育系统普法工作，他提出三点要求：一是要提高政治站位，深入学习贯彻习近平法治思想，推动习近平法治思想进教材、进课堂、进头脑；二是要创新开展以宪法教育为核心的法治教育，提升学生法治意识和法治素养；三是学校领导干部要带头学习践行法治，做尊法学法守法用法的模范。