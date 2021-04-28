春季高考公布缺额计划，未被录取考生还有这个机会

记者从广东省教育考试院获悉，广东春季高考录取投档结果出炉，“依学考录取”普通类共计投档143588人。

记者从广东省教育考试院获悉，广东春季高考录取投档结果出炉，“依学考录取”普通类共计投档143588人。公办本科生源充足，但考生报考民办院校积极性不够。4月28日，各校公布缺额计划，随后开展征集志愿录取。若未被录取，考生后续还可参与高职院校自主招生。

公办高校生源充足

“依学考录取”和“3+证书”专科批次共投出21.6万多名考生，其中“依学考录取”普通类投出143588人，体育类投出1852人，音乐类投出515人，美术类投出4768人，舞蹈类投出64人，广播电视编导类投出175人；“3+证书”专科面向中职生投出65312人。

从投档录取情况看，主要呈现三个特点：“3+证书”本科批次录取人数大幅增加。今年广东省共有9所本科高校参与“3+证书”本科批次录取，招生院校比去年增加5所，共录取605名考生，比去年增加318人，增幅达111%，其中公办本科院校生源充足，共录取315人，比去年增加28人，但考生报考民办本科院校积极性不高。

公办高职院校生源充足。从专科批次投档情况看，“依学考录取”普通类一次性满档的院校专业组有127个，“3+证书”专科中职生一次性满档院校专业组有187个，均以公办高职院校为主，地处经济发达城市且办学基础较好的院校及老牌本科院校的投档分数线较高。如“依学考录取”普通类的深圳职业技术学院、广州番禺职业技术学院、顺德职业技术学院部分院校专业组投档分数线均超过380分，分别为395分、389分、381分。“3+证书”专科中职生的深圳职业技术学院、广州番禺职业技术学院、深圳信息职业技术学院部分院校专业组投档分数线均超过330分，分别为341分、335分、333分。

民办高职院校生源不太理想。除广州城建职业学院、广东碧桂园职业学院等院校外，今年“依学考录取”普通类、“3+证书”专科中职生里，其余民办高职院校均未满档。投档后，“依学考录取”普通类有50个院校专业组有缺额，“3+证书”专科中职生有58个院校专业组有缺额。缺额院校专业组中除个别为公办院校的中外合作办学或学分互认专业组外，基本是民办院校专业组，尤其一些办学时间较短的民办专科院校专业组，缺额较多。

录取结果已可获知

“依学考录取”和“3+证书”专科批次录取于4月26日结束，考生从27日起可以凭借多种途径获知录取结果，包括可通过省教育考试院官微（ID：gdsksy）小程序查询录取结果。

记者梳理发现，一些实力足的职业院校录取情况较好。比如职业院校中的“王牌”深圳职业技术学院比较热门的601专业组投档最低分为395分，最低排位11021，投档数量2410人，即春季高考排名成绩前一万名学生里，每5名学生就有1名选择了该校。

此外，广东轻工职业技术学院“依学考录取”最高的专业组投档线最低分为378分，3+证书类的投档线最低为304分。广东交通职业技术学院“依学考录取”的道路与桥梁工程技术专业投档分最高，最低为284分。广东农工商职业技术学院“依学考录取”的商务英语专业投档分最高，最低为365分。广东邮电职业技术学院“依学考录取”计划录取1620人，投档1620人，最高分389分。

根据安排，对未完成招生计划的院校专业，省招生办将组织考生进行征集志愿。据悉，4月28日省招生办将公布缺额计划；28-29日，组织考生填报征集志愿。

无证书的考生也可报名自主招生

根据省教育考试院公布的政策，目前未被录取的考生可报考部分高职院校开展的自主招生，今年共有56所高职院校提供招生计划超2万人。

4月28日起，普通高中考生根据本人报考条件，登录“广东省2021年高职院校自主招生网上报名系统”报名。中职生可根据本人报考条件，在高职自主招生“文化基础+职业技能”“高职专业学院”“中职技能大赛获奖免试”三种考核方式中选择一种进行报考。普通高中生可在“学考+网测”、“学考+校测” 两种考核方式中选择一种进行报考。

招生院校根据生源类型不同，以相对统一的文化测试为基础，全面考核考生的综合素质和职业技能，实行分类考试、综合评价、择优录取。