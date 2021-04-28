高校新增专业2223个！选专业时这两份名单不可错过

面对新增专业，家长和考生们总是充满疑问。别着急，今天我们先来梳理清楚《2021年本科专业目录的新专业名单》和《2020年新增备案和审批本科专业名单（广东）》，看看都有哪些专业可以提前做功课。

每年都会有新增设的专业，这些对我的高考报考有哪些机会？

面对新增专业，我该如何考虑和选择？

哪些专业和院校值得我去关注和填报？

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面对新增专业，家长和考生们总是充满疑问。别着急，今天我们先来梳理清楚《2021年本科专业目录的新专业名单》和《2020年新增备案和审批本科专业名单（广东）》，看看都有哪些专业可以提前做功课。

新增37个专业，涉及9个学科门类

在本轮新专业名单中，涉及到了9个学科门类，分别有法学3个、教育学1个、历史学1个、理学3个，工学14个、农学5个、医学3个、管理学4个、艺术学3个。包括37个新专业，有社会政策、融合教育、量子信息科学等等。

【门类】是指学科门类，它决定了你毕业时所获得的学位。从上表也可以看得出，所选的学科门类和学位授予门类一般是一致的。

【专业类】是指一级学科，又叫专业大类；

【专业名称】是指二级学科，也就是日常说的专业。

广东44所高校新增125个专业

据教育部公布的2020年度普通高等学校本科专业备案和审批结果显示，全国各高校共新增备案和审批专业2223个，列入2021年普通高校学科目录进行招生，其中广东44所高校新增125个专业。

广东高校的新增专业中涉及到理学、工学、经济学等9个学位授予门类。

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工学类专业新增比例高

需要关注的是，在新增专业中，有40%（50个）的专业都属于工学类，可见广东高校在积极推进新工科建设方面着实发力。

所属工学类的人工智能专业仍然是高校新增最“热门”的专业。全国有130所高校申请获批，可见市场对此专业的需求量非常大。此外，智能制造工程和数据科学与大数据技术也备受欢迎，分别有84所、62所高校新增。

从广东高校来看，中山大学、华南理工大学、岭南师范学院、广东白云学院、广东东软学院都新增人工智能专业；广东白云学院、广州大学、广东工业大学、广东科技学院、广州新华学院都新增了智能制造工程专业。