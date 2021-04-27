联合国“教育促进正义”发布，广外师生翻译功底备受肯定

广外国际治理创新研究院于2020年10月与联合国毒品和犯罪问题办公室合作承担了E4J大学课程系列的中文翻译工作。

近日，广东外语外贸大学国际治理创新研究院与联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）联合举办了“教育促进正义”（Education for Justice, E4J）大学模块系列中文版发布会，同时对参与此次翻译工作的师生进行表彰。据介绍，广外国际治理创新研究院于2020年10月与联合国毒品和犯罪问题办公室合作承担了E4J大学课程系列的中文翻译工作。

会议现场

发布会上，UNODC高级项目官员马尔科•特谢拉对翻译团队的翻译质量予以了高度评价。他表示，E4J举措是联合国为实现可持续发展目标所作出的努力，其目标是建立一个更平等、更正义的世界。特谢拉强调，要加强与全球高校、政府、国际组织的广泛合作。

广外副校长焦方太表示，国际治理创新研究院是广外在国际贸易、国际经济等事务等方面做出服务社会的重要主体，近年来与联合国各办公室展开了长期合作。本次发布会推动和巩固法治、防止犯罪，也是学生学习国际法和国际治理的好机会，为建立国际法律体系做出贡献。焦方太希望国际治理创新研究院培养一批学生，为他们打下参与国际治理的坚实基础。

UNODC预防犯罪和刑事司法官员露露娅•阿萨德女士在分享环节中表示，办公室全球各国的教育系统展开了密切合作，推进E4J举措的传播。联合国教科文组织在此基础上编撰了内容深入浅出的教材，并制作了相应的动画片，采用创新教育方法将E4J寓教于乐。

UNODC预防犯罪和刑事司法官员郭劲安就“国际反腐败框架”发表了作演讲。郭劲安表示，中国是UNODC的重要成员，为国际反腐败体系建设作出了重要贡献，他对跨国腐败、国际反腐败法律框架、《联合国反腐败公约》的执行情况、其他全球反腐败公约进行了介绍。

据悉，发布会举行之前，研究院还组织学生以分享会的形式深入学习研究院翻译的两个大学模块系列，并引导学生进行深入理解和思考。（通讯员 杨欣）