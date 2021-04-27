最新！中国大学排名广东8所大学跻身百强

4月26日，作为世界四大大学排行榜之一的软科发布“2021软科中国大学排名”。

4月26日，作为世界四大大学排行榜之一的软科发布“2021软科中国大学排名”。清华大学、北京大学、浙江大学、上海交通大学、南京大学位列主榜（综合性大学排名）全国前五。

南方+第一时间获悉，广东高校表现不俗，共有8所广东高校跻身综合性大学排名百强。中山大学位列第12名，华南理工大学排名第27，南方科技大学排名第41，领跑广东高校建设。暨南大学第57名、深圳大学第70名、华南师范大学第75名、华南农业大学93名、广州大学第99名。

在六大单科性大学排名中，广东高校成绩也很突出。

例如，医药类中，南方医科大学位列第6名；

在中外合作办学大学排名中，香港中文大学（深圳）蝉联第1名，北京师范大学—香港浸会大学联合国际学院位居第6名，实力强劲；

在语言类大学排名中，广东外语外贸大学位居全国第6名；

民办高校排名中，珠海科技学院位列第2名；

独立学院排名中，广东外语外贸大学南国商学院位列第6名；

体育类排名中，广州体育学院排名第9。

“2021软科中国大学排名”的对象是中国1200多所本科层次的高校，划分为综合性大学、7类单科性大学、3类非公办大学，采用差异化的指标体系分别排名。

其中评价体系中的“人才培养”模块新增了“立德树人典型”和“思想政治教育”两个维度，以“立德树人典型”反映高校在师德师风建设和学生德育方面的成果，以“思想政治教育”展示高校在贯彻立德树人根本任务中的能力和成绩。

链接:全国排名公布，传统名校地位稳固

2021软科中国大学排名（主榜）的上榜高校共有582所，清华大学、北京大学、浙江大学占据前三，上海交通大学、南京大学位列全国前五。其他位列全国前十名的大学依次为复旦大学（第六）、中国科学技术大学（第七）、华中科技大学（第八）、武汉大学第（九）、西安交通大学（第十）。

“双一流”高校在排名中占绝对优势地位，百强高校中有86所为“双一流”高校，其中广西大学排名较2020年上升7名，跻身全国百强，位列全国第94。

14所非“双一流”高校凭借强劲的综合实力跻身百强，表现最好的3所为南方科技大学（41名）、上海科技大学（66名）、深圳大学（70名），福建师范大学（89名）和青岛大学（100名）双双首次入围百强。

【记者】姚瑶

【通讯员】杨溪