直播预告丨连线西交利物浦大学，详解综合评价招生

4月28日上午10点，“南方青春高考季—2021年广东高考招生咨询会”将连线西交利物浦大学校长、招生办负责人及学校师兄师姐，一同带你了解学校独具特色的人才培养特色，感受中西融合的国际化氛围，讲解最新综合评价招生政策及新高考下综合评价报考技巧。

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时间

4月28日（本周三）上午10点

主讲人

西交利物浦大学执行校长 席酉民教授

西浦创业家学院（太仓）大二学生 李子禾

西浦智能工程学院大四学生 蔡天宇

西交利物浦大学招生与就业发展办公室副主任 王大伟

走进西交利物浦大学

西交利物浦大学是经中国教育部批准，由西安交通大学和英国利物浦大学合作创立的具有鲜明特色的新型国际大学，是中国目前唯一一所以理工管起步，强强合作，拥有中华人民共和国学士学位和英国利物浦大学学位授予权的中外合作大学。

西交利物浦大学面向海内外招收本科生、研究生, 接受国外大学交换生，截止2020年10月，大学已有103个本科、硕士和博士专业，形成了涵盖理学、工学、管理学、经济学、建筑、城市规划与设计、人文社科、影视艺术等的学科和保障体系，注册学生18000多名，其中包括在利物浦大学学习的学生。大学课程除公共基础课外均采用全英文授课。

2021年，西交利物浦大学获教育部批准，新增2个本科专业：微电子科学与工程、应用统计学和6个硕士专业：应用统计学、药物化学、儿童发展与家庭教育学、人机交互、精算学、应用语言学和多语研究。