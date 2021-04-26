把创意推向市场，知识产权业界大咖齐聚暨大这场论坛

4·26世界知识产权日“粤港澳大湾区知识产权和中小企业：把创意推向市场”高峰论坛在暨南大学举行。

南方网讯 4月24日，4·26世界知识产权日“粤港澳大湾区知识产权和中小企业：把创意推向市场”高峰论坛在暨南大学举行。来自知识产权业界的领导、专家学者及企业负责人等近百人齐聚暨南园，共商粤港澳大湾区中小企业知识产权发展大计。

会议现场

在论坛开幕式上，暨南大学校长宋献中简要介绍了学校的办学成就以及知识产权学科的建设情况，他表示此次论坛的召开将对粤港澳大湾区中小企业知识产权的建设以及学校知识产权学科的发展起到积极的推动作用，对于加快推进粤港澳大湾区建设具有重要的意义。

广州市市场监督管理局副局长张嘉红认为，此次论坛召开对于广州市加速知识产权发展、提升知识产权保护水平，完善知识产权运营体系，推动知识产权文化发展，具有十分积极和重大的意义。他希望暨南大学积极总结经验成果，探索出一条具有暨大特色的专利转移转化路子，推进高校知识产权价值的实现。

宋献中为华为技术有限公司高级副总裁、首席法务官、首席合规官宋柳平颁发聘书

观点独到，三场主题分享颇有“料”

广东省市场监督管理局党组副书记，广东省知识产权保护中心党委书记、主任马宪民就“新发展阶段广东知识产权协同保护和公共服务体系建设探索”做了主题发言。他简要介绍了广东省知识产权保护中心两年来的组建进程，并对知识产权发展之中国特色进行了精辟的总结：自主内生型（探索中前行）、政府推进型（引导中深化）、质量互促型（矛盾中成长）、综合治理型（创新中丰富）和开放竞合型（斗争中进步）。

暨南大学“一带一路”与粤港澳大湾区研究院院长胡军就“以专利导航助力新兴产业创新发展”做了主题发言。他指出，当前主要的问题在于怎样保护知识创造，怎样将创造转化成为价值。他提出构建广东省新兴产业专利导航决策机制的建议：一是运用新兴网络技术，优化数据结构；二是构建实时导航分析系统以及及时更新结果；三是构建支撑体系，建立完善的决策系统。

华为技术有限公司高级副总裁、首席法务官、首席合规官宋柳平就“华为知识产权战略布局及创新实践”做了主题发言。他认为，未来世界的竞争是以资源来定义中心的，要坚持开放创新，以自身的行为来奠定世界地位，并积极参与世界规则的制定。

美国亚太法学研究院执行长，暨南大学讲座教授孙远钊就“把创意推向市场，让创新跨过‘死亡谷’”做了主题线上发言。他指出，确保对市场的持续开放才能将创意推向市场；创新驱动实质上是人才驱动；开放、竞争、公开、透明、公正、容错、尊重是活化市场、激发创意不可或缺的七个基本条件。

广东省知识产权保护中心副主任谢红就“发挥知识产权保护作用，把创意推向市场”做了主题发言。她指出，中小企业要高度重视知识产权质量，通过寻找适合的战略合作伙伴，努力拓宽市场，同时注重借助政府的扶持政策，依法依规加强知识产权管理与保护。

中国经济体制改革研究会副会长李青就“中小企业竞争力与知识产权”做了主题发言。她从中小企业的贡献、竞争力和创新、竞争法律和知识产权保护等方面进行了阐述。她谈到，现阶段，保护知识产权与提升中小企业的竞争力具有一致的目标价值，值得我们做出更多的努力。

香港大学法学院副教授，暨南大学讲座教授李亚虹就“开放创新与中小企业知识产权保护”做了线上主题发言。她表示，开放创新是一个世界趋势，是科技发展和经济成长的必须。中小企业应当意识到知识产权是一个公司最重要的财富和工具，需要将其最大化和最优化，积极制定开放创新战略。

思想碰撞，大咖分享精彩纷呈

本次活动特设圆桌论坛，由暨南大学知识产权研究院院长助理仲春主持，邀请了广州知识产权法院专利审判庭庭长郑志柱，广州互联网法院综合审判二庭庭长邓丹云，北京市盈科（广州）律师事务所党委书记、管委会主任、知识产权部主任、高级合伙人律师牟晋军，广东环球经纬律师事务所高级合伙人律师余裕武四位嘉宾，围绕中小企业知识产权热点问题，从多角度交锋探讨，为来宾带来一场精彩的智慧盛宴。

圆桌论坛现场

“近年来企业的知识产权保护意识和保护程度都在不断提高”，在论坛闭幕式上，徐瑄指出，本次论坛尝试把知识产权的智慧贡献给大家，把知识产权的理念和构想阐释得更加清楚，从而将知识产权保护工作推向新高处。（通讯员 李伟苗）