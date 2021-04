广州暨大港澳子弟学校今年9月开学，提供200万元奖学金

据了解,该校将于今年9月正式开学,首年将招收学前、小学、初高中学段学生共300名,计划向各学段学生颁发奖学金总额达200万元。

4月24日上午,广州暨大港澳子弟学校课程宣讲会在康莱德酒店举行。据了解,该校将于今年9月正式开学,首年将招收学前、小学、初高中学段学生共300名,计划向各学段学生颁发奖学金总额达200万元。

多元拓展课程+“双70%”教师团队

该校校长封岩全面介绍了学校办学概况,解析了学校“暨大本色、湾区底色、港澳特色”定位的内涵。针对不同学龄段学生,学校提供个性化教学服务,为学生提供“人人、时时、刻刻、处处”的成长关怀,开展国民教育,建立学术档案,在高中阶段配备专门的升学规划和咨询。

此外,借助暨南大学学术资源,该校提供中医中药特色课程,打造学者讲堂,开展漂流图书馆活动。在课程实施方面,探究式学习、概念驱动教学贯穿全年龄段,鼓励并引导学生积极参与,探索内容,提出问题,分享想法,最终引导学生构建自己的学习及成长路径。

封岩介绍,在遴选教师方面,该校充分考量任教者的爱心、责任心、学习态度和资质经验,学校面向全球遴选具有丰富国际学校任教和教学经验的中外籍教师,师资团队的构成将实现“双70%”,即港籍教师、外籍教师、海归教师占到教师总人数的70%,学历水平达到硕士及以上学历的教师占到教师总人数的70%。

家长黄小姐说,她的孩子希望到香港读书,但因为疫情等各种原因无法成行。“暨大港澳子弟学校能提供DSE课程,是比较理想的选择。”

提供国民教育课程,引进《我的家在中国》系列读本

据了解,该校针对港澳子女提供国民教育课程,遵循IB课程理念,以我们是谁(who we are)、我们处于什么时空(where we are in place and time)、我们如何自我表达(how we express ourselves)、世界怎样运作(how the world works)、我们如何自我组织(how we organize ourselves)、共享地球(sharing the planet)六大主题,融合由北京师范大学公民与道德教育研究中心团队携手广东教育出版社出版的《我的家在中国》“民族、城市、节日、山河、道路、湖海”六大板块开展教学活动。

封岩表示,广州暨大港澳子弟学校率先针对港澳学生开展国民教育,同时,也将作为全国首家引进由广东教育出版社出版的、专门面向港澳学生的《我的家在中国》系列读本作为学生的国民教育读本及教师的教学辅助教材,纳入学校的国民教育课与相关研学活动中。

接下来,广州暨大港澳子弟学校与广东教育出版社继续择选优质的国民教育读本进入校园,双方还将联合举行粤港澳大湾区国民教育教学研讨会、学术论坛、青少年研学等系列活动,向大湾区青年讲好中国故事,彰显文化自信。

14岁的卓义杰小学在港读书,后来在东莞一所中英文学校念初中。他了解广州暨大港澳子弟的课程和教材后发现,涉及中国文化的教材比他以前学的更加丰富。“随便翻看都能看到不同的城市和风土人情。我的中国历史此前学得不是特别好,作为香港学生,学好历史能让我们更好地了解和热爱祖国。”

首年200万奖学金计划,助力学生卓越成长

学生事务中心招生主管汤凌艳介绍了该校的入学政策、奖学金计划以及升学路径。她表示,学生在暨大港澳学校可以实现幼、小、初、高十五年一贯直升,在高中阶段,通过HKDSE以及国际课程(IBDP、A-level)可以实现港澳和海外高校升学,其中港籍生通过HKDSE可以参加内地免试招生计划,该计划目前已囊括内地127所高校。

值得注意的是,该校着力培养学生具备扎实的学术基础,同时也充分关照和尊重学生的个性化和差异性,鼓励其发展自己特长和兴趣爱好。在小学阶段设立小天才奖学金和专才奖学金,在初阶段设立育才奖学金和专才奖学金,在高中阶段设立优才奖学金,最高可达全年学费全免,此外还有卓越升学奖学金,今年学校预计颁发奖学金总额达200万元。

来自暨南大学、香港维港教育集团、广东教育出版社的嘉宾代表、广州暨大港澳子弟学校的相关负责人和教师代表,及有意向报名的500多位学生和家长参加了课程宣讲会。

【记者】钟哲