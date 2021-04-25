鼓励以人为本的教育实践！第六届全人教育奖在广州揭晓

全国180多名教育工作者与公益伙伴齐聚一堂，共同见证第六届“全人教育奖”的揭晓。

4月24日，由心和公益基金会、21世纪教育研究院主办，满天星公益承办的第七届书香校园发展论坛暨第六届全人教育奖于广州购书中心举办。当天下午，全国180多名教育工作者与公益伙伴齐聚一堂，共同见证第六届“全人教育奖”的揭晓。

据了解，“全人教育奖”由21世纪教育研究院和心和公益基金会共同主办，是为发现并奖励中国基础教育界的一批具有“全人教育”思想、推动“以人为本”的教育改革、致力于以健全的教育推动社会健全的教师而设置的奖项。有别于传统意义上对教师专业技能和牺牲奉献精神的强调，该奖项更加关注教师在人文教育和学生全面发展方面所做出的努力。

21世纪教育研究院院长熊丙奇致辞时提到，面对严峻的现实挑战与普遍的教育焦虑，我们更加需要对“全人教育”的理念加以厘清和倡导，更加迫切地找到和鼓励那些怀揣全人教育理念并长期践行的老师，希望能够以他们为起点，来推动以人为本的教育理念向更广、更远处传播。

平时在自己的岗位上默默耕耘的来自不同地方的老师，齐聚羊城接受嘉奖。据介绍，全人教育奖”每年评选1次，每届仅有1名“全人教育奖”获得者和3名提名奖获得者。第六届“全人教育奖”提名奖，分别由山东青州高冯小学的“魔法班主任”陈孝花老师、为青少年提供温暖与指引的郑州科技工业学校李迪老师、“给孩子好玩、温暖、成功的数学”的厦门市华昌小学李培芳老师获得。

第六届“全人教育奖”由来自成都市的李泽武老师获得。李泽武老师是成都华德福学校的老师，李泽武老师引导学生在丰富的体验中触摸历史，探索与个体生命的联结；关注教育中的仪式感，为学生营造开放与尊重的成长环境。颁奖会上，组委会还特别邀请李泽武老师曾经的四位学生来到现场为其颁奖，做李老师教育路上的见证人。

心和公益基金会理事长伍松和李泽武老师就“全人教育”主题进行深度对话

颁奖典礼最后，心和公益基金会理事长伍松和李泽武老师就“全人教育”主题进行深度对话，并现场模拟全人教育奖的入校访谈环节。李泽武老师提到，在新时代，全人教育之路道阻且长，但是“仁者不忧，智者不惑，勇者不惧”。