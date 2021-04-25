英国留学丨“商科”依旧火热，院校选择哪家强？

英国的商科对留学生一直有着强大的吸引力。阿伯丁大学和赫尔大学了解一下！

谈到英国留学，不得不提到的就是商科专业。历史悠久的高等教育、国际金融中心的优势地位、前沿权威的金融信息、丰富优质的实践机会……这些都使得英国高校在商科人才培养方面拥有得天独厚的条件。

留学专业选什么？商科备受“热捧”

英国的商科对留学生一直有着强大的吸引力。据统计，每年前往英国留学的国际学生中，超过三分之一都选择了商科相关的专业。留学读商科，是近些年来比较热门的选择。

据《2020英国留学报告》显示，商科是2020年本科留学申请人数最多的专业之一，商务管理专业在本科申请量占比为37.8%，会计与金融类（20.4%）；在2018/2019学年英国硕士就读学科人数中，商业&管理研究类专业（商科专业）最多，占比21.08%。

商科为何被“偏爱”？就读优势如何？

可选专业多。商科涵盖的范围广，专业分类细化。工商管理、会计、金融、市场营销、人力资源管理等商科专业依旧是中国留学生申请的热门。

申请方面有优势。一般商科专业对学生的专业背景要求限制较小，文理科的学生都可以申请，而且出国读商科硕士的留学生中，跨专业申请也比较常见。

专业人才抢手。英国高校的商科教育已形成“重实践、贴市场、追潮流”成熟又颇具特色的培养模式，因此英国高校商科专业毕业生特别抢手。

商科学生毕业去向

会计行业。四大所、商业和工业机构等；

金融行业。银行、保险、证券、房地产业，政府的财政管理部门等；

市场营销行业。投行、咨询、广告、公关等公司；

管理行业。党政机关、企事业单位、社会团体、公共服务机构的办公和管理工作等。

英国商科优质院校推荐

阿伯丁大学商学院：

商学院的硕士专业有从教学模式上可以分为“两类”，一种是较为场见的传统讲座教学配合卷面考核，另一种是模块教学配合论文考核。会计与金融专业，金融投资管理专业，房地产与金融专业都是第一种模式。此类专业分为三个学期，进行每学期四门，共八门课程的学习，并在最后一个学期进行大论文写作。同时，ACCA认证的会计与金融专业，不仅可以免考四门，在修读专业的同时还可以考取国际会计准则证书。金融投资管理专业的同学则可以一边使用“华尔街知名”的金融投资软件彭博终端，一边得到由专业金融培训师带来的CFA（一级）考试培训。

大部分的管理类的硕士专业属于第二种教学模式，此类专业的课程一共十二门，三周为一个单元也就是一门课程，上完一门再开始下一门。值得强调的是专业中安排的Industry Week，一共有三周，穿插在课程单元之中，同学们可以与真正的商业世界“亲密接触”。企业作为客户来到大学，而学生则是作为咨询顾问的身份来进行答疑解惑。产业周使同学们有机会对实际案例操作进行全面充分的了解，然后通过具体数据分析得到真实的情况，进而对企业提出有效的建议。如果你的建议表现突出，还有大概率能够拿到该公司的实习offer。

尽管教学模式不同，阿伯丁大学商学院的全部硕士专业在2021年的英国主流排行榜上均排名全英前20，其中会计与金融排名全英第四，商务管理排名全英第11，经济学全英第17。在了解专业设置之后，选择最适合自己兴趣方向以及职业规划的专业是同学们需要仔细考虑的关键。

赫尔大学商学院：

赫尔大学成立于1927年，是英国第14所最古老的大学。我们拥有卓越的学术历史，创造并激励着改变生活的研究，我们有一个传统，在这个友好的大学城中为所有人提供机会。

赫尔大学商学院是英国领先的商学院，拥有国际认可的英国工商管理硕士协会（AMBA）和国际高等商学院协会（AACSB）的认证，跻身于全球前2%。

在赫尔大学攻读市场营销学士的六大理由：

1.通过实际业务项目来获得真实经验

2.选择交换项目——去其他国家留学或实习一年

3.赫尔大学97.9%的国际学生在毕业后6个月内进入工作或继续深造（高等教育统计局2018年）

4.英国特许营销协会认证

5.在AACSB认证的商学院学习——全世界只有不到5%的商科课程拥有这种资格

6.在商业的各个方向上打下坚实的基础

【看一看】

目前，由南方网、南方+主办，英国文化教育协会协办，南方网教育频道承办的“2021英国高校网上教育展”已启动。阿伯丁大学和赫尔大学也在本次线上展亮相，为方便广大网友了解此次教育展参展高校信息，特开放网上展示平台供大家查看。

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