拔萃云支教西藏实验基地正式揭牌

4月22日，广东拔萃教育集团“拔萃云支教西藏实验基地”签约挂牌暨佛山市顺德区大良实验小学与西藏林芝市第二小学结对友好学校签约仪式在西藏林芝市第二小学举行。

4月22日，广东拔萃教育集团“拔萃云支教西藏实验基地”签约挂牌暨佛山市顺德区大良实验小学与西藏林芝市第二小学结对友好学校签约仪式在西藏林芝市第二小学举行。广东拔萃教育集团通过建立“拔萃云支教西藏实验基地”，向林芝市教育局及林芝市第二小学捐赠“拔萃云支教”精品录播室、拔萃慕课平台资源库等举措，促进西藏林芝市教育创优提质，实现优质教育资源共享、共融，助力林芝教育驶上“快车道”。

“广东拔萃教育集团是一个以教育为主体，服务、金融为两翼的现代企业集团，经过近二十年的奋斗，集团旗下拥有10个实体学校，涵盖幼儿园、小学、初中、高中和职业教育。”广东拔萃教育集团执行总裁梁玉仪谈到，未来希望通过“拔萃云平台软硬件建设、校际结对交流、师资培训、学生实践、远程同步教学”等方式，建立起高效、畅通的帮扶机制，将广东拔萃教育集团先进的教育理念、成熟的教学方法、丰富的教学资源落地西藏，生根发芽。

仪式现场，广东拔萃教育集团教学部邢协加总经理介绍“拔萃云支教”项目。据悉，广东拔萃教育集团自2016年起，推出“拔萃慕课平台共享计划”。经过四年多的实践，拔萃集团与广东省内的薄弱学校共同构建了互联共享工作体系以及教师培训、教学研究、班级建设等多方面的跨区域互动模式，有效推动帮扶学校的信息化建设与教育教学质量提升。值得一提的是，“拔萃慕课平台共享计划”于2020年10月国家第七个扶贫日当日，正式升格为“拔萃云支教”，将更大程度地为国家的教育事业贡献力量。据介绍，“拔萃云支教”西藏项目拟投入300万元，本次向林芝市教育局及林芝市第二小学捐赠“拔萃云支教”精品录播室及拔萃慕课平台资源库。

活动现场，广东拔萃教育集团教学部总经理邢协加、林芝市第二小学校长李霞签订《“拔萃云支教”拔萃慕课平台捐赠协议》，大良实验小学校长汪庆荣、林芝市第二小学校长李霞签订《两校结对友好学校协议书》。

林芝市第二小学校长李霞向大良实验小学校长汪庆荣赠送“拔萃课程，林芝花开”锦旗。

据了解，大良实验小学作为广东拔萃教育集团旗下标杆名校之一，是佛山地区唯一一所获“广东当代民办学校突出贡献奖”的学校；“拔萃课程体系”荣获广东省基础教育特色课程建设方案一等奖；“拔萃课堂教学模式”荣获广东省基础教育教学成果一等奖。大良实验小学选派的语、数、英各学科带头人在林芝二小将开展“拔萃课程”教研活动，共3节课堂教学观摩、5个主题讲座，全程面向林芝全市小学直播。通过本次教研活动，大良实验小学团队对林芝二小实际学情有一个全面了解。在此基础上，两校将制定切实可行的深度提升方案，通过共享网络教学资源库、分学科成立“青年教育成长小组”、开展“同课异构”“课堂诊断”“主题教研”等教师互动交流活动，及学生实践交流活动，加强教育教学、校本研究，促进两地师生共同发展。

林芝市教育局局长巴桑次仁、广东拔萃教育集团执行总裁梁玉仪及教学部总经理邢协加、大良实验小学校长汪庆荣、林芝第二小学校长李霞及书记布鲁共同为“拔萃云支教西藏实验基地”揭牌。

林芝市副市长强巴央宗表示，国家援藏项目为林芝教育事业发展注入了强劲动力，开创了林芝教育工作的新局面。此次协议的签订意义深远，“拔萃云支教”强大的慕课平台资源库将切实解决师生们的教学困难。林芝师生将充分发挥捐助的场室设备及资源的作用；林芝学校将励精图治，严谨办学，汲取大良实验小学的经验，把林芝第二小学打造成一所卓越的品牌学校。（通讯员 谭靖敏）