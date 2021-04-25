广东22“大牛”入选中国工程院院士增选有效候选人

经中国工程院主席团审议，确定2021年院士增选有效候选人577位，其中广东至少有22名“大牛”入选。

近日，中国工程院公布了《2021年院士增选有效候选人名单》，经中国工程院主席团审议，确定2021年院士增选有效候选人577位，其中广东至少有22名“大牛”入选。

广东高校多点开花

与往年集中在头部高校相比，今年广东高校的候选人呈现多点开花状态。

据统计，来自广东的有效候选人中，有14人来自10所高校，其中中山大学2人、华南理工大学3人、华南农业大学1人、华南师范大学1人、南方医科大学1人、广东工业大学2人、广东药科大学1人、广州医科大学1人、广州航海学院1人和深圳技术大学1人。

比如，华南农业大学动物遗传育种与繁殖专业吴珍芳，广东工业大学机械电子工程专业陈新和轻工化学工程专业邱学青，华南师范大学无机非金属材料杨中民，广东药科大学中医内科学专业郭姣，都入选名单。

更令人惊喜的是，正在筹建为“广州交通大学”的广州航海学院和新设立不久的深圳技术大学也榜上有名，分别是广州航海学院土木工程材料专业邢锋，以及深圳技术大学核物理工程技术专业曹磊峰。

医药卫生学部有6人

在中国工程院2021年院士增选有效候选人名单中，广东有6人为医药卫生学部的有效候选人，其中3人来自高校、2人来自医院、1人来自公安机关。

这6位有效候选人平均年龄57岁，中山大学公共卫生学院（深圳）院长舒跃龙是其中唯一的70后。6位有效候选人的研究领域包括肿瘤、神经学、代谢疾病、病毒学、DNA遗传学，4人曾获国家科技进步奖，研究成果丰硕。

笔者留意到，作为来自医院的有效候选人，广州呼吸健康研究院院长何建行和中山大学肿瘤防治中心主任、院长徐瑞华都致力于肿瘤防治工作，临床和科研紧密结合，造福患者。

何建行在国内第一个提出并实现了无管胸外科手术，革命性地将部分胸外科手术进化为日间手术，在国际医学顶级期刊发表有影响力的论文超过250篇。徐瑞华在国际上首创了多种晚期胃肠肿瘤的治疗方案，研究成果大幅延长了晚期胃癌、肠癌患者的总生存时间，所治疗病患的5年生存率达国际领先水平。

同时，来自广州市公安局法医学的刘超，名列其中。

7人来自研究机构和企业

来自研究机构的有7人，分别是生态环境部华南环境科学研究所、粤港澳大湾区数字经济研究院（福田）、广东省科学院、广东省农业科学院和广东省科学院生态环境与土壤研究所；来自企业的有2人，分别是中国南方电网有限责任公司和华为技术有限公司。

其中，来自广东省科学院生态环境与土壤研究所的李芳柏从事土壤修复等研究长达20余年。2020年1月10日，他带领团队完成的“稻田镉砷污染阻控关键技术与应用”获得国家科技进步奖二等奖。借助这项技术，在稻田喷施一种新型材料纳米硅溶胶，就能减少稻米中的重金属积累。

李芳柏当时在接受南方+记者采访时曾介绍，自2015年起，该成果在湖南、广东、广西等地作为主推技术采用，取得了显著的社会、经济、环境效益，为我国区域性农田土壤重金属污染治理提供了一种经济高效的新方法。

来自广东省科学院资源综合利用研究所的邱显扬则主攻矿物加工专业，聚焦的是我国共伴生稀贵金属矿的资源化、高效化、绿色化利用。与李芳柏一样，他也曾获得国家科技进步奖（二等奖，2项），取得了多项原创性成果。

此外，来自科研单位的候选人还有广东省农业科学院食品营养科学与技术张名位、生态环境部华南环境科学研究所环境标准与环境健康专业于云江等。这彰显着广东科研机构人才队伍不断向高水平迈进，科研实力不断提升。

【记者】吴少敏 卞德龙 姚瑶 朱晓枫

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