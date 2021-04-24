与深圳中学强强联手，罗湖打造“教师发展示范区”

罗湖同时提出要打造“教师发展示范区”，为罗湖教育高质量发展提供强大支撑。

“近期，我们将为深圳中学校长朱华伟在罗湖区设立名校长工作室，以传、帮、带的方式，手把手培养一批罗湖名校长。”在4月15日罗湖“双周发布”教育专场发布会上，罗湖区教育局局长殷刚透露了一个重磅消息。

这也是继深中原校长助理郭玉竹出任罗湖区教科院院长后，罗湖区用实际行动落实区校合作协议的又一举措。罗湖同时提出要打造“教师发展示范区”，为罗湖教育高质量发展提供强大支撑。

深圳中学与罗湖签署战略合作协议

今年1月，罗湖区人民政府与深圳中学签署战略合作协议，双方将在优质教育资源共享、建立教师联合培养机制、协调资源优化深圳中学外部环境及支持深圳中学在罗湖建设培育拔尖人才源基地等方面加强合作。

罗湖教育是深圳教育的根与脉，深圳中学则在朝着建设中国特色世界一流高中的目标前进，双方牵手合作可谓是强强联手，将进一步助推罗湖区教育高质量发展，共筑区域教育优质发展新路径。

一个好校长就是一所好学校。未来5年，罗湖将进一步健全校长、园长常态化培养、选拔、考核机制，建设一支高水平的校长、园长队伍。同时加大教育系统优秀人才培养引进力度，到2025年，力争引进和培养2000名硕士、100名博士、100名名优教师。名师梯级培养和教师专业发展机制也将进一步优化，旨在培育一支高素质、专业化、创新型育人队伍。

到2025年新增 3.8万个基础教育学位

“要把最优的资源、最好的地块、最大的投入用在教育上。”在罗湖区七届四次党代会上，罗湖区委书记罗育德许下了庄严承诺，也体现了区委、区政府办好教育、为群众办实事的决心。

统计数据显示：2015年至2020年，罗湖区财政教育经费占全区一般公共预算的比例为33.04%、33.6%、38.39%、40.51%、38.63%、42.36%。换言之，在罗湖，政府每花3元，就有1元用在教育上。

教育是最大的民生实事，学位建设工作是这件民生实事的一号工程。回顾“十三五”，罗湖完成了16所学校新改扩建工程，新增学位10510个；公办学校挖潜扩班，新增中小学学位6049个。新增棚改布心片区九年一贯制学校等多处教育用地；同时通过“上天入地”“美丽校园”“厕所革命”等工程，改善办学条件，提升校园环境，保障学位供给。

“展望未来，随着‘双区’建设的全面推进，各类人才加快流入深圳、流入罗湖，这也将对优质教育的供给，提出更多更高更新的要求。在谋划罗湖教育未来高质量发展的过程中，我们第一要考虑的重点任务就是要全面推进优质学位建设。”殷刚介绍，根据规划，未来5年，罗湖将持续推进学位保障攻坚工程，落实教育优先发展战略，确保学位建设优先规划、优先投资、优先保障，到2025年，将完成新增3.8万个以上基础教育学位的目标任务，为罗湖教育高质量发展提供强有力的资源支持。

“思乐课堂” 从罗湖走向全国

从去年6月开始，一项名为《数字化“思乐课堂”的构建与区域性推进研究》的课题在罗湖教育系统扎实稳步有序推进，殷刚担任课题主持人。

经过认真研究，罗湖区教育局认为，信息化和教育的深度融合是未来教育发展的一大趋势，加之罗湖已有不少学校开始探索，积累了经验，因此提出区域推进数字化“思乐课堂”的主张。

“思”强调的是学生在课堂学习中积极思考与思维创新的过程，“乐”强调的是学生在课堂中能够学得快乐、学得愉悦，由乐学到会学到好学、由被动学习到主动学习的进化过程。

“思乐课堂”的基本逻辑是“学而思，思而乐，乐而学”。着眼于学生个性化学习、个性化发展的长远需求，利用数字化技术，提升课堂的逻辑性、趣味性、交互性、有效性，激发学生的学习潜能，使得深度学习在课堂中真实发生，努力培养学生的创新精神和自主学习能力。

目前，数字化“思乐课堂”正从罗湖走向全国。2020年，《数字化“思乐课堂”的构建与区域推进研究》课题被《中国教师报》认定为中国教育课堂改革十大样本。今年4月8日，罗湖部分学校与来自陕、赣的学校签约缔结数字化“思乐课堂”姊妹学校，展开线上线下的深度研讨活动。

【撰文】叶淑萍