职校可设本科专业，与港澳学历互认

“蓝领”不如“白领”、“高职”不是“大学”……几乎在每年中、高考季，职校生竞争力差的话题都会被拿出来讨论。今年，这个话题似乎来得更早一些。

“蓝领”不如“白领”、“高职”不是“大学”……几乎在每年中、高考季，职校生竞争力差的话题都会被拿出来讨论。今年，这个话题似乎来得更早一些。

4月12日—13日，全国职业教育大会的召开，将职业教育再次推向公众面前。紧随其后，4月19日，推进深圳职业教育高端发展、争创世界一流新闻发布会召开，让全国的目光开始投向深圳。

发布会就此前印发的《教育部 广东省人民政府关于推进深圳职业教育高端发展 争创世界一流的实施意见》（下称《实施意见》）进行详细解读，《实施意见》二十类任务描绘了深圳勇当建设中国特色世界一流职业教育开路先锋的蓝图。

为支持深圳建设职业教育创新发展高地，教育部提出5项支持政策，广东省人民政府提出8项支持政策，深圳也列出54项任务清单。未来3年，深圳将新增职业教育学位1.8万个，同时，也将在两年内累计投入100亿元支持职业教育发展。

每一项政策与任务都指向一个目标——即到2022年，一个坚定社会主义办学方向、体现世界一流水平、区域贡献卓著、彰显国际影响力的中国特色现代职业教育体系在深圳特区绽放，为国家和世界职教事业贡献深圳方案。

底气：近5年职教财政投入超260亿元

成为中国特色世界一流职业教育开路先锋，深圳凭什么能？没有什么比“城市需要”这个答案更有力。

目前，深圳有超300万户商事主体，商事主体数量、创业密度居全国大中城市首位，如果说这些企业为技能人才提供发展的肥沃土壤，倒不如说，是这些企业更需要技能型人才。

而作为一个制造业占GDP比重超过35%的工业大市，一直以来，深圳始终牢记“没有职业教育现代化就没有产业现代化”。

近年来，不仅先后出台《深圳市人民政府关于加快建设现代职业教育体系的意见》《深圳市职业教育改革发展“十三五”规划》等多个政策文件，也积极推进《深圳经济特区职业教育条例》研制工作。

在重视技能人才上，深圳更是径直拉升独属于职业教育的福利。近5年全市财政职业教育投入260多亿元。一年一评“鹏城工匠”，对每年评选的“鹏城工匠”每人奖励50万元。

为着力培养适应智能时代的技术技能人才，深圳紧紧把握工业化时代向智能化时代转变的趋势，推动职业院校转型升级。

在职业院校增设云计算、大数据、人工智能等新兴专业；建设市民终身教育学校，成立深圳健康养老学院、机器人培训学院、社区旅游学院等一批行业培训学院和社区学院，创造了人人皆学、处处能学、时时可学的环境。

针对产教融合“合而不深”、校企合作“校热企冷”等问题，深圳也多措并举深化产教融合，在全国率先探索“政府出补贴、企业出场地、校企共建共享”建设模式。目前，累计投入资金3.5亿元，建成职业教育产教融合实训基地219个。

在多年的坚持下，深圳涌现出一批优秀职校，其中，深圳职业技术学院就已蜚声国际。

数据显示，深圳全市中职学校中有省级以上重点中等职业学校14所，其中国家中等职业教育改革发展示范学校5所。2020年，8所中职学校入选广东省高水平中职学校建设计划。

在2020年全国职业院校技能大赛改革试点赛中，深圳代表队共获得一等奖10个、二等奖5个、三等奖3个。其中，深圳职业技术学院斩获一等奖4个，是全国获得最多一等奖的学校之一。

无论是城市定位、发展环境，还是教育基础、探索精神，深圳都足以担当世界一流职业教育开路先锋。

利好：瞄准“高精尖缺” 发展本科层次职业教育

为推动深圳职业教育实现世界一流，深圳取得了哪些支持？教育部与广东省13项政策清单延展了探索路径。

在教育部支持政策清单中，不仅有支持深圳职业技术学院、深圳信息职业技术学院开设部分本科专业，创建中国特色世界一流职业学校。同时，也支持深圳高水平高职院校扩大港澳招生、支持香港副学位学生到深圳升读本科层次职业教育、支持深圳与香港高等专科学历互认试点工作，支持深圳与港澳开展学分、学历、学位和技能等级互认互通，率先探索面向港澳学生开展技能等级认定。

教育部职业教育与成人教育司司长陈子季介绍，《实施意见》提出了20条改革创新举措，将推动深圳职业教育在坚定社会主义办学方向，培养时代新人；瞄准“高精尖缺”，打造人才培养高地；打造现代智慧职教，构建职业教育新生态；创建示范性产教融合型城市，打造高质量发展新引擎；推进粤港澳职教联动发展，打造世界湾区职教高地；主动参与全球职教治理，提升国际影响力；创新保障体制机制，助力职教改革发展等七个方面高质量发展。

为支持深圳率先形成职业教育高质量发展格局，广东省今年也将推动深圳建设一流职业学校、建设一流专业群、建设一流师资队伍、推进课程数字化改造及教学方式变革、推动职业教育标准国际化等14项重点工作。

具体而言有，大力发展本科层次职业教育，组织深圳职业技术学院、深圳信息职业技术学院按程序申报本科层次职业教育专业；重点围绕集成电路、新一代信息通信技术等万亿级和千亿级产业集群，建设10个左右一流专业群；建设20个左右现代学徒中心，培育30家以上产教融合型企业；与香港职业训练局开展合作办学项目，推动4个合作办学专业招生；联合中国教育国际交流协会等开展境外办学，在非洲新建1所职业教育培训中心，在波兰、匈牙利等中东欧国家新建1—2所职业教育培训中心等。

路径：到2025年，两三所职校达世界一流水平

目前，深圳现有职业院校31所，在校生13万人，其中高职院校3所、中等职业学校17所、技工院校11所。对于深圳来说，进行职教现有品质再升级也是一项重要任务。

深圳市副市长聂新平表示，未来，深圳将重点从完善产教融合发展规划和布局、推进产教融合校企合作人才培养改革、降低校企双方合作的制度性交易成本、创新产教融合重大平台载体建设、创新产教融合深度发展体制机制五个方面，进一步推动职业教育创新发展高地建设。

在建设中国特色世界先进职业院校上，到2025年，深圳要有2—3所职业学校和10—15个专业群进入世界一流行列；在技术技能人才培养体系完善上，将系统构建包括中等职业教育、专科层次高等职业教育、应用技术类型本科教育、专业学位研究生教育的技术技能人才培养体系。建立健全适应“双元制”育人职业教育模式体制机制，加快建立“专本连读”“本硕连读”的人才培养机制，搭建职业教育与普通教育、学历教育与非学历教育相互衔接的人才培养“立交桥”。

而在推动粤港澳职业教育联动发展上，深圳也将持续整合湾区优势资源，加强粤港澳职教交流与合作，通过完善互通共享机制，充分发挥粤港澳大湾区职业教育产教联盟等平台作用，依托深港科技创新合作区深圳园区，推动人员、物资、科研经费等便利流动。推进资历框架对接，支持香港副学位学生到深圳升读本科层次职业教育。共建特色职教园区，推动湾区职教要素流动与互补提质。

与此同时，深圳将主动参与全球治理引领国际化。搭建联合国教科文组织发展中国家职教创新中心、世界职业院校与应用技术大学联盟秘书处等国际高端平台，推动职业教育标准国际化，加快职教“引进来、走出去”步伐，推动职业教育资源扩大海外布局，争当国际职教示范。

【撰文】徐峰