全国职业教育大会精神广东宣传贯彻会在广州召开

4月22日下午，全国职业教育大会精神广东宣传贯彻会议在广州召开。

4月22日下午，全国职业教育大会精神广东宣传贯彻会议在广州召开。

会上，教育部职业教育与成人教育司副司长谢俐宣讲全国职业教育大会精神，省教育厅党组书记、厅长景李虎主持会议并部署广东贯彻落实工作。

“职业教育专业布局持续优化，开设1300多个专业，10万多个专业点；其中制造业重点领域专业点增加21%，‘一老一小’相关专业布点近2100个。”谢俐表示，今年的全国职业教育大会是新中国成立以来，党中央、国务院召开的第一次全国职业教育大会，对加快构建高质量职业教育体系、建设技能型社会、推进职业教育现代化作出一系列重大部署，意义重大、影响深远。

谢俐强调，要全面把握建设高质量职业教育体系的重点任务，树立科学的职教理念，构建一体化职业教育体系，健全多元开放融合的办学格局，构建灵活多样的育人模式，理顺职业教育的管理体制，强化职业教育的保障机制。

景李虎强调，全省各地各校要深入学习全国职业教育大会精神，推动广东职业教育高质量发展。要深入贯彻习近平总书记关于职业教育工作的重要指示精神，学习领会全国职业教育大会精神。各地要围绕区域产业需求，加强调研，分析区域职业教育现状，总结经验成绩，摸清短板和问题，制定方案，采取措施，提升职业教育服务区域产业发展能力，构建现代职业教育体系。

景李虎透露，下半年广东将召开全省职业教育大会，将制定广东职业教育强化类型特色、完善体系建设的工作方案。

有关省直部门负责同志，各地级以上市分管副市长、教育局局长，各地职业院校代表和教育部2021年第一期职业院校校长治理能力提升专题研讨班全体学员，共300余人参加了会议。

【记者】钟哲

【通讯员】粤教宣