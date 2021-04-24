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广东海洋大学阳江校区 将在9月开学

设置7个专业，涵盖本科、硕士和博士三个学位层次

2021-04-24 08:21 来源：南方日报
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　　南方日报讯 （记者/杨世华 通讯员/陈瑞锋 王静）广东海洋大学阳江校区的建设，填补了阳江本科高等教育的空白。首期项目工程日前已进入收尾阶段，正在进行室内装修与室外绿化等工作。计划5月底完工，6月20日全面验收，9月份迎接新生入学。按照规划，该校区首期招生5000人。

　　22日上午，笔者在施工现场看到，一幢幢高楼在阳光下耸立，工人们正在图书馆外铺设地板，理工楼外墙已经完成施工，正在进行设备安装及内部装修。理工楼一侧的裙楼已经完成了一层主体结构，汽车吊将施工材料运送至一层顶板，由工人们进行模板安装、钢筋绑扎施工。校园中央的两个池塘已经改造成为人工湖，亲水平台、湖心亭、五孔桥、廊桥也已建设完成。湖中分布各类水生植物，湖边种植各类乔木，到处一片绿意盈盈。

　　施工现场负责人告诉笔者，首期工程新建校舍面积约7.6万平方米，改建扩建工程面积约9.6万平方米。图书馆和理工楼预计5月底完工，其他大楼已经达到验收条件，全部工程预计6月20日可全面验收。

　　据了解，广东海洋大学阳江校区首期设置机械与能源工程学院、材料科学与工程学院、计算机科学与工程学院、食品科学与工程学院、商学院5个学院和基础教学部，开设机械设计制造及其自动化等7个专业。今年将同步启动本科、硕士和博士三个学位层次的招生。

编辑： 罗予岐

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