广州中考招生录取方案公布！6月1日起填志愿，设4个批次

今年中考填报志愿时间为6月1日9:00至6月5日16:00。

4月21日，广州市招考办发布了关于做好2021年广州市高中阶段学校招生填报志愿工作、普通高中学校自主招生工作、普通高中名额分配招生工作的通知。今年中考填报志愿时间为6月1日9:00至6月5日16:00。

招生录取批次由原来的7个批次调整优化为4个批次；2021年至2023年公办的示范性普通高中学校（含国家级示范性普通高中学校和市示范性普通高中学校）和省一级普通高中学校将50%的招生计划分配到初中学校，增加了录取参考科目成绩等级要求。自主招生实施流程和办法等方面保持不变，增加录取参考科目成绩等级要求。

录取批次“七变四”

今年中考招生录取批次由原来7个批次调整为4个批次。普通高中特长生、普通高中自主招生、外语和艺术类普通高中、普通高中港澳子弟班、中高职贯通培养三二分段试点、中等职业学校（含技工学校，下同）省级及以上重点特色专业（以下简称“中职三二分段及省级以上重点特色专业”）的招生计划均被纳入第一批次。中高职贯通培养五年一贯制试点招生计划和中职本科贯通招生计划，由省统一组织报名、考试和录取。

第一批次普通高中每类可填报1个学校志愿，分别为特长生招生计划、自主招生计划、外语和艺术类招生计划、港澳子弟班招生计划。中职三二分段及省级以上重点特色专业可填报2个学校志愿，每校可填报3个专业，每校要选择是否服从专业调剂。

第二批次为公办的示范性普通高中学校（包括国家级示范性普通高中学校和市示范性普通高中学校，下同）和省一级普通高中学校名额分配招生计划。可填报3个学校志愿。

第三批次为示范性普通高中学校其他（剩余）招生计划；引入国家、省、市优质教育资源新建的普通高中学校，经市教育局批准的部分招生计划。该批次可填报6个学校志愿。

第四批次为普通高中学校其他（剩余）招生计划、中等职业学校（以下简称“中职学校”）其他（剩余）招生计划。该批次普通高中可填报6个学校志愿，中职学校可填报6个学校志愿，每校可填报6个专业，每校要选择是否服从专业调剂。

普通高中、中职三二分段及省级以上重点特色专业未录满的招生计划或因学生未按规定时间到校注册而空余的计划，统一安排补录。补录安排在第四批次中职学校其他（剩余）招生计划录取之前进行。

“高优线”变为“第一梯度投档控制线”

投档录取方面，由市招考办根据普通高中招生计划、中职三二分段及省级以上重点特色专业招生计划、考生填报志愿情况以及考生成绩，分别划定普通高中录取最低控制线、中职三二分段及省级以上重点特色专业录取最低控制线，与中考成绩同步公布。

以降序排列在报考总人数12%位置（去尾取整）的考生成绩作为普通高中第一梯度投档控制线；以40分为间隔依次设定普通高中第二梯度投档控制线、普通高中第三梯度投档控制线……普通高中录取最低控制线。其中，第二批次名额分配招生学校录取最低控制线为该校近3年在提前批统一计划户籍生录取最低分数的平均值下降20分（若当年未在提前批招生的，取当年学校除独立招生外的首批次户籍生录取最低分数计算，最终计算时去尾取整）；第三批次国家级示范性普通高中录取最低控制线为普通高中第三梯度投档控制线（申请继续依梯度顺序投档的学校除外）；第三批次和第四批次的其余普通高中录取最低控制线为2021年普通高中录取最低控制线。中职学校第一梯度投档控制线为普通高中录取最低控制线；以40分为间隔依次设定中职学校第二梯度投档控制线、中职学校第三梯度投档控制线……

梯度控制线上志愿优先

普通高中和中职学校均采用梯度控制线上志愿优先投档方式统一投档录取。以普通高中为例，相关批次计划投档时，首先对投档分在普通高中第一梯度投档控制线以上（含本数）的考生投档，先投第一志愿，每所学校按投档分从高到低录取，若学校的招生计划未录满，再投第二志愿……依此类推。若学校在普通高中第一梯度投档控制线以上还未录满，则对投档分在普通高中第二梯度投档控制线以上的考生按照上述方法进行投档……依此类推，直至本批次全部投档结束。

区属公办示范性普通高中可将不超过15%的招生计划面向外区招生，在第三批次投档时，本区与外区考生同时投档。当外区考生投档数已达到面向外区招生最大计划数时，就不再投外区考生。