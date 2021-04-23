专业优先，志愿填报时如何筛选学校？

在志愿填报的前期准备工作中，有些考生和家长对将来要报考的专业已经有了明确的意向，也可以称之为“专业控”，这时候就需要使用专业优先的志愿填报思路了。

在志愿填报的前期准备工作中，有些考生和家长对将来要报考的专业已经有了明确的意向，也可以称之为“专业控”，这时候就需要使用专业优先的志愿填报思路了。

所谓“专业优先”指的是在志愿选择时，首先考虑自己将来要就读的专业，把其他因素作为参考。那么具体该如何操作呢？

高考志愿填报专家长今老师在做客南方青春高考季——“广东高考招生咨询会”直播中，曾讲到专业优先时筛选院校的3种方法，并介绍了院校专业组的排序规则。

冲、稳、保学校的筛选

冲的学校。对于专业控考生来讲，可能求稳报会更好一些，确保录到心仪专业才是关键，所以原则上不建议冲。如果心仪专业不是很热门，也可冲下近3年专业录取分数相近的高校。

稳的学校。作为稳的学校，应该是考生的省排位近3年都能录取到该心仪专业的学校。如果心仪专业是比较热门的专业，为了确保录到心仪专业，必须预留一定上浮空间去选稳的学校。

保底学校 。作为保底的学校，应该是考生当年的省排位相比近3年的数据，都能录得到该心仪专业，且远远高出的学校。这样的话相对来说能够确保一点，但是对于热门的这些的话也是要注意预留空间的。

院校专业组的排序原则

根据院校专业组对首选科目和再选科目的要求，核查考生选科是否符合筛选出来的学校及专业所属专业组的选科要求。

筛选出来院校专业组的排序，可遵循以下原则：

如果是单专业意向，我只读这个专业，比方说我可以报中山大学的计算机，华南理工大学的计算机，其他专业我不考虑，对于这种孩子来说，筛选出的若干个院校专业组之间可按考生个人喜好和录取几率大小交叉排列。

如果是多专业意向，比如说我可以读华南师范大学计算机、中山大学计算机，也可以读华南理工大学电气工程，这样的话，筛选出的若干个院校专业组可根据考生对这几个心仪专业的喜好程度按专业集中排列，也可将这几个心仪专业按录取几率大小交叉排列。

注意事项

由于今年高考新政，高校有些专业组很可能会将热门专业和冷门专业“肥瘦”搭配在一起，考生在选择冲和稳的学校时，需注意：如果同一专业组中有自己无法接受的专业，即使该专业组里有自己特别喜欢的专业，也要慎报。

由于今年“游戏规则”的改变，专业控考生利用近3年的专业录取分数来筛选学校，测算时需注意：高校王牌专业的录取排位有可能会攀升，填报时需要预留一定的上浮空间才相对保险。