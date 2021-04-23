大家都在问|提前批录取顺序？平行志愿下各院校录取规则不同？……

新高考志愿模式下，可填报的志愿增多，就需要考生设置各个志愿时候，切忌“扁平”，冲稳保三档志愿都要有，最好能提前做好模拟志愿填报！

Q:提前批分军检类和非军检类，可以同时填报吗？怎么样录取。被军检类退档后还可以给非军检类提档吗？

A:提前批里，如果军检专业未录到且不服从调剂，档案会退到非军检院校，如再没录到且不服从调剂，还会退到下面专项计划、特殊招生这几级，一级一级来录，都没录到且不服从调剂，直接参与后面普通批录取。

Q:限报物理/历史/不限报专业，如何估算录取位次？

A:这个问题比较复杂，大体上讲以往理科的专业可参照理科位次；往年文科的专业要向中间位次靠拢；而文理兼招的专业录取位次估算要向理科专业位次看齐。

Q:新高考志愿模式下，如何参考往年的位次？减少偏差？

A:新高考志愿模式下，可填报的志愿增多，就需要考生设置各个志愿时候，切忌“扁平”，冲稳保三档志愿都要有，最好能提前做好模拟志愿填报！

另外，如果想减少误差，需要综合其他因素，如院校专业实力、近三年录取分数线、招生计划、专业选考人数和要求等等，提前了解好高校的招生章程等数据，综合而定。

Q:投档分数线是不是在高考成绩出来后就划定了，还是在录取完以后才知道该专业类组的投档分数呢？

A:这为家长是没有了解清楚【投档】和【录取】的概念。【投档】后会有投档最低分数线(省考试院会公布);【录取】后会有专业最低录取分数线(是投档后才有，有结果了学校官网会公布)。

Q:“广东不是都是平行志愿吗？为什么各个学校还能有自己不同的录取规则？”

A:这位提问的家长还是混淆了投档和录取的概念。平行志愿是投档规则，是省教育考试院的事儿。省教育考试院把考生档案投给院校专业组，投档只有一次。

“分数优先”、“志愿优先”、“志愿优先+分数优先”是录取规则，是学校的事儿。院校招办按院校专业组把考生档案录取到具体专业。

Q:同一个院校，不同的专业组，在同一批次可以同时报吗？

A:可以。

Q:专业要求是在招生简章里说明吗？一只眼800深度近视，哪些专业不录取？

A:具体专业要求参照各高校招生简章，考生体检状况与相关专业录取要求可查看《广东省2021年普通高等学校志愿填报指南》（考试院“大厚本”）第三章体检要求部分。

Q:院校+专业组的志愿填报方式下还会有专业级差的情况吗？专业级差是否是个别学校自己设定的？

A:这位家长也没有搞清楚【投档】和【录取】的概念！院校专业组指的是投档，不存在专业级差的问题;学校录取是指填报6个专业志愿。如果学校采用【分数优先】的专业录取规则，并明确要求有专业级差，那就有，要根据学校2021年的招生章程来确定;如果学校没有明确要求，但在填报6个专业志愿的时候还是要分先后顺序，家长在填报的时候也是要自行预估专业级差来填报。