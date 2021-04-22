支招丨今年中考志愿怎么填？

要了解官方发布的填报志愿文件。填报志愿与投档录取规则密切相关，考生及家长要了解报考范围、录取批次、投档方式等规则。

三项准备工作要做好

一要了解官方发布的填报志愿文件。填报志愿与投档录取规则密切相关，考生及家长要了解报考范围、录取批次、投档方式等规则。

二要了解目标学校。①查阅学校的招生范围和招生计划，以及学校历年的中考录取分数（http://gzzk.gz.gov.cn/，广州招考网—中考中招—历年分数栏目），初步确定目标学校范围。②根据普通高中的历年录取、高考出口、选科走班、宿位、收费等情况，中职学校的培养体系、升学通道、专业实力、职业前景等情况初步确定目标学校。③根据自己的优势学科和“新高考”来初步规划高考学科组合或中职学校专业方向，选择最有学科优势、最适合自己的学校。如有住宿需求，可先咨询学校了解住宿分配方案、衡量自身实际情况后再慎重作出选择。如要填报民办高中志愿，须区分普通高中班和国际课程班，了解相关收费标准，考虑家庭的经济承受能力后方可填报。

三要共同权衡，模拟斟酌。按照中考发挥正常、一般、失常三种情况拟定不同的方案，要有“保底”学校，选择“即使发挥失常，也能被基本满意的学校录取”方案。

拉开分差选好保底

广州市招考办建议考生，理性估分、志愿有梯度、充分利用志愿容量。填报志愿和考试一样，保持平和的心态很重要。建议尽量充分利用间隔40分的多梯度投档规则和各批次最大志愿容量，以一定的分差依次拉开各志愿之间的梯度，要选定一个能够接受的“保底”学校，尽量增加被录取的机会。值得注意的是，区属示范性高中可将不超过15%的招生计划在第三批次面向外区招生。建议考生根据自身成绩情况，参照招生学校往年录取分数，结合学校宿位情况，适当考虑报考外区示范性高中。尤其是学位竞争相对激烈的中心城区考生，建议考生不要扎堆本区示范性高中，可将报考范围扩大至外区示范性高中，以增加录取机会。

注意：被第一批次中职录取后不能参加后续批次投档录取

今年中职三二分段及省级以上重点特色专业招生计划在第一批次招生。未完成的招生计划（含注册报到后有缺口），安排在第四批次中职学校其他招生计划录取之前，与普通高中补录同步进行补录志愿填报和投档。考生如未被任何学校录取，可按届时公布的补录文件登录中考服务平台填报补录志愿，参加补录。全市统一录取和注册报到结束后，市招考办在广州招考网统一公布中职学校缺口计划，中职学校自主组织生源注册入学。

职业教育与普通教育是两种不同教育类型，具有同等重要地位。中职学校侧重动手能力、技能教育，培养从事技术、技能、操作或其他社会性工作人才。建议考生综合考虑自身的学习情况、兴趣爱好、个人志向等，选择适合自己的升学志愿。

考生一旦被第一批次的中职三二分段及省级以上重点特色专业的中职学校录取，将不能参加后续批次的投档录取，以及普通高中和中职三二分段及省级以上重点特色专业的统一补录。