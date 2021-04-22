解读丨中考招生录取为何这样改？

今年的中考招生录取，呈现出几大变化。最重要的变化，莫过于招生录取批次的调整。招生录取批次由原来的7个批次调整为4个批次，录取批次设置更加科学合理。

减少考生扎堆和断档现象

今年的中考招生录取，呈现出几大变化。最重要的变化，莫过于招生录取批次的调整。招生录取批次由原来的7个批次调整为4个批次，录取批次设置更加科学合理；保留了原有的先易后难、先小后大的批次投档设置，先录取规则简单和人数少的招生计划，有利于学校、家长、考生对志愿填报的理解和把握。并按照稳定性和延续性原则，对考生志愿设置和投档录取规定进行必要优化。实行多梯度投档录取，与往年投档录取规则有效衔接，有利于形成统一规范、稳定清晰的投档录取规则，方便考生理解和掌握；同时形成合理的志愿梯度，增加非第一志愿录取机会，降低考生填报志愿难度；有利于考生填报外区示范性普通高中志愿，促进区域间合理流动；民办普通高中面向全市各区考生的投档控制线相同，录取更加公平。普通高中第一梯度投档控制线，取排名在报考总人数12%位置的考生成绩，淡化了“分数线”这一概念，以“排位”划线，有效衔接新高考。以40分作为间隔，既能有效避免考生集中扎堆和断档的现象，亦可避免出现学校层级固化和两极分化，促进普通高中办学积极性和良性竞争。新的投档方式，有利于考生填报不同办学质量的高中阶段学校志愿和录取，既能保障高分、次高分考生有更大的录取机会，又有利于促进考生填报示范性普通高中志愿跨区域合理流动。

推进职普融通，搭建学生成才“立交桥”

往年，中职三二分段及省级以上重点特色专业招生计划与中职其他招生计划按同样的条件同时投档录取。今年将中职三二分段及省级以上重点特色专业招生计划安排在第一批次，统一划定录取最低控制分数线，统一采用梯度控制线上志愿优先投档方式统一投档录取，未完成的计划与普通高中同步进行补录。优化职业教育类型定位，有利于提高职业教育吸引力和中职教育质量，推动人才培养向中高端发展，适应经济社会发展对各级各类人才培养的需要，培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠。

缓解“择校热”引导学生全面发展

今年指标到校改为名额分配，并首次将公办省一级普通高中学校纳入名额分配招生学校范围；名额分配安排在第二批次录取。同时，进一步优化和完善投档录取规定，增加了录取参考科目成绩等级要求。示范性普通高中名额分配投档考生的录取参考科目成绩均须达到C级及以上，非示范性普通高中名额分配投档考生的录取参考科目成绩均须达到D级及以上。这些举措将有利于促进初中学校的均衡发展，对缓解“择校热”起到促进作用。