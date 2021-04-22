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“分数优先”，是把往年分数高的专业填在最前面吗？

2021-04-22 08:46 来源：南方网
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　　什么是“分数优先”？考生的志愿被考试院成功投档到院校专业组，在同一个院校专业组里，学校按照考生分数（排位）从高到低顺序排序，依次检索：高分的考生优先被检索，从他所填写的第1个专业、第2个专业、第3个专业、第4个专业、第5个专业、第6个专业...依次检索。

　　如果考生达到了这个专业的录取条件，就可以成功被录进去；如果6个专业都没达到，他勾选了服从调剂专业，就可以优先被调剂；如果没有勾选，这时候就会被退档。等这名考生一切操作都完毕后，才轮到第二名考生的检索。

　　这样更好理解“分数优先”

　　也就是说，如果2个人都同时填写了同一个专业，这个专业只有1个招生计划，那么排位靠后的人，一定不存在他会优先被录取。

　　这种情况下，考生在填写专业志愿的时候，只需要满足这个专业的录取要求，把最喜欢又满足分数的专业填在前面就可以了。（切记不要把分数低的自己又不喜欢的专业填在前面。）

　　★举个例子★

　　假设高校招收【计算机科学与技术】、【数据科学与大数据技术】、【软件工程】、【经济学】、【会计学】、【金融学】这6个专业，每个专业各招收1人，这所学校的招生章程要求，是按照【分数优先】的专业录取原则。

　　假设投档考生报考的6个专业名字和顺序是一样的，考生的成绩（分数和排位）不一样，那么，它的专业录取顺序是这样的：

　　•第一步：在不看考生报考专业的情况下，为所有考生按高考成绩从高分到低分排一个队，确定录取顺序：

　　考生A：603分，第1名；

　　考生B：602分，第2名；

　　......

　　考生G：570分，第7名。

　　• 第二步：为成绩第一的考生A安排专业：

　　A第一专业报考【计算机科学与技术】，这时候发现【计算机科学与技术】有1个招生计划，则考生A录取到【计算机科学与技术专业】。

　　•第三步：为成绩第二的考生B安排专业：

　　B第一专业【计算机科学与技术专业】已经完成招生计划，考生B无法录取到专业1，再看B的专业2【数据科学与大数据技术】，还没招满，考生B录取到【数据科学与大数据技术】。

　　• 第四步：继续检索下一名考生的专业志愿：

　　上面填报的6个专业学校的招生计划已经完成，考生G如果服从调剂，则安排其他专业，如果不服从调剂，则退档处理。

　　有哪些学校是采用“分数优先”？

　　通过学校官网或登录教育部阳光高考信息平台查看2020年招生章程（2021年一般会在每年6月初公布）。我们发现，大部分学校采用的是“分数优先”的专业录取规则。

　　举个例子：

　　♥ 广东技术师范大学2020年夏季普通高考招生章程采用【分数优先】的录取原则

　　♥ 东莞理工学院2020年夏季普通高考招生章程采用【分数优先】的录取原则

　　♥ 广东理工学院2020年夏季普通高考招生章程采用【分数优先】的录取原则

　　专家说：只要透彻了解这些名词的实际作用，提前找好资料，到时候填志愿就能快速决策了！

　　记者|柯丹洁

　　高考志愿填报规划师|罗慧敏

　　出品|南方青春高考季

编辑： 罗予岐

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