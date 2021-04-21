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“高校专项计划”报名启动

2021-04-21 09:50 来源：广州日报 曾俊
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　　2021广东“高校专项计划”报名正在进行中，目前，参与招生的95所重点高校已全部公布招生简章。

　　符合条件并有意向报考的考生在教育部阳光高考平台上查看有关招生院校的招生简章，了解各学校招生要求，须于4月25日前在“教育部阳光高考平台”(http://gaokao.chsi.com.cn/gxzxbm)完成申报，并于4月19日至25日期间，凭考生号和密码在“广东省普通高考报名系统”（以下简称“广东省普高报名系统”，网址：https://pg.eeagd.edu.cn/ks）中同时完成报名申请。考生必须在规定时间内按要求完成报名申请，并通过资格审核后方能在普通高考志愿填报时选报“高校专项计划”。志愿填报时间和要求参见省招生办公室2021年普通高等学校招生网上填报志愿工作文件。

　　2021年，广东省“高校专项计划”的实施区域所属地级市有韶关、梅州、汕尾、河源、清远、潮州、揭阳、惠州，一共30个县（市、区）。申请考生须同时具备以下条件：（一）考生本人及父亲或母亲或法定监护人的户籍在实施区域内。考生本人具有上述区域连续3年以上户籍，户籍时间计算节点为2021年8月31日。（二）考生本人具有户籍所在县区高中连续3年学籍并实际就读。（三）考生高考成绩预计分别达到省招生委员会确定的“高校专项计划”录取相应的分数线。

　　入选高校专项计划资格的考生均须参加高考，单报志愿、单独录取，录取时间原则上在本科批次前进行。录取考生高考成绩总分原则上不低于相关高校同批次录取控制分数线。

编辑： 罗予岐

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