两年投百亿争创世界一流！部省发力共建深圳职教高地

4月19日上午，教育部、广东省人民政府推进深圳职业教育高端发展、争创世界一流新闻发布会在深圳市政府新闻发布厅召开。

4月19日上午，教育部、广东省人民政府推进深圳职业教育高端发展、争创世界一流新闻发布会在深圳市政府新闻发布厅召开。

教育部职业教育与成人教育司司长陈子季，广东省教育厅党组书记、厅长景李虎，深圳市政府党组成员、副市长聂新平出席新闻发布会，就2020年12月印发的《教育部 广东省人民政府关于推进深圳职业教育高端发展 争创世界一流的实施意见》（以下简称《实施意见》）进行解读。

据介绍，为支持深圳建设职业教育创新发展高地，教育部提出了5项支持政策，广东省人民政府提出了8项支持政策，深圳也计划到2022年累计投入100亿元支持职业教育发展。

陈子季指出，部省共建深圳职业教育创新发展高地，是贯彻落实习近平总书记在深圳经济特区建立40周年庆祝大会上重要讲话精神的实际行动，是贯彻落实党的十九届五中全会精神的内在要求，是贯彻落实全国职业教育大会精神的重要举措。陈子季提出，用深圳故事凝聚爱国情怀，探索职教高端发展新模式，构建智能时代职业教育新生态，推进粤港澳职教联动发展，引领职教国际化，充分彰显了深圳职业教育高端发展争创世界一流的特色。

他强调，要依托好部省共建领导小组，用好部省共推机制，加强上下沟通、左右协调、重点突破，按照任务分工倒排工期，以高度的政治责任感落实好各项工作任务，力促深圳职业教育争创世界一流，打造高端发展示范城市。

景李虎介绍了部省共建深圳职业教育创新发展高地的重要意义、主要建设内容和下一步工作计划。

他指出，部省共建深圳职业教育创新发展高地，对于广东、深圳更好贯彻习近平总书记关于职业教育的重要论述，全面提升职业教育现代化水平、打造世界一流职业教育，具有重要意义和积极影响。他表示，《实施意见》立足广东、深圳职业教育发展情况，聚焦职业教育创新发展和争创世界一流的目标，围绕七个方面重点任务提出了20项具体的工作举措。

他强调，省教育厅、深圳市要统一认识、提高站位，将贯彻落实全国职业教育大会精神和推动深圳高地建设同部署、同推进、同落实；要以点带面，推动全省职业教育高质量发展；要抓常抓长、落实落细，高质量推进完成既定改革任务，争创世界一流，为国家和世界职业教育事业贡献“深圳方案”。

深圳市副市长聂新平在回答记者提问时，分享了深圳职业教育的成功经验。他指出，深圳职业教育发展取得了不俗的成绩，就在于坚持了“六个聚焦”:一是坚持聚焦城市需求，切实将职业教育摆在优先发展位置；二是聚焦时代前沿，以新理念引领职业教育转型发展；三是聚焦产教融合，打造校企命运共同体；四是聚焦质量标准，全面落实“职教20条”；五是聚焦开放发展，向世界贡献职教“深圳方案”；六是聚焦国家战略，助推区域经济协调发展。他表示，深圳将重点从完善产教融合发展规划和布局、推进产教融合校企合作人才培养改革、降低校企双方合作的制度性交易成本、创新产教融合重大平台载体建设、创新产教融合深度发展体制机制五个方面，推动职业教育创新发展高地建设。

发布会由深圳市教育局局长陈秋明主持。教育部职业教育与成人教育司、广东省教育厅、深圳市政府和市教育局有关同志，以及深圳市高职院校、中职学校代表参加了发布会。

【撰文】徐峰

【通讯员】路宁