广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区

  • 南方网

  • 南方日报

  • 南方都市报

  • 南方杂志

南方网
要闻　 广东 中国 国际 经济 社会 直播
融媒 网评 理论 视频 快报 专题 公告 汽车 财经 教育 英文 生活 体育 视界 文化 乡村 双创 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育头条

两年投百亿争创世界一流！部省发力共建深圳职教高地

2021-04-21 08:53 来源：南方日报
字号减小 字号增大

　　4月19日上午，教育部、广东省人民政府推进深圳职业教育高端发展、争创世界一流新闻发布会在深圳市政府新闻发布厅召开。

　　教育部职业教育与成人教育司司长陈子季，广东省教育厅党组书记、厅长景李虎，深圳市政府党组成员、副市长聂新平出席新闻发布会，就2020年12月印发的《教育部 广东省人民政府关于推进深圳职业教育高端发展 争创世界一流的实施意见》（以下简称《实施意见》）进行解读。

　　据介绍，为支持深圳建设职业教育创新发展高地，教育部提出了5项支持政策，广东省人民政府提出了8项支持政策，深圳也计划到2022年累计投入100亿元支持职业教育发展。

　　陈子季指出，部省共建深圳职业教育创新发展高地，是贯彻落实习近平总书记在深圳经济特区建立40周年庆祝大会上重要讲话精神的实际行动，是贯彻落实党的十九届五中全会精神的内在要求，是贯彻落实全国职业教育大会精神的重要举措。陈子季提出，用深圳故事凝聚爱国情怀，探索职教高端发展新模式，构建智能时代职业教育新生态，推进粤港澳职教联动发展，引领职教国际化，充分彰显了深圳职业教育高端发展争创世界一流的特色。

　　他强调，要依托好部省共建领导小组，用好部省共推机制，加强上下沟通、左右协调、重点突破，按照任务分工倒排工期，以高度的政治责任感落实好各项工作任务，力促深圳职业教育争创世界一流，打造高端发展示范城市。

　　景李虎介绍了部省共建深圳职业教育创新发展高地的重要意义、主要建设内容和下一步工作计划。

　　他指出，部省共建深圳职业教育创新发展高地，对于广东、深圳更好贯彻习近平总书记关于职业教育的重要论述，全面提升职业教育现代化水平、打造世界一流职业教育，具有重要意义和积极影响。他表示，《实施意见》立足广东、深圳职业教育发展情况，聚焦职业教育创新发展和争创世界一流的目标，围绕七个方面重点任务提出了20项具体的工作举措。

　　他强调，省教育厅、深圳市要统一认识、提高站位，将贯彻落实全国职业教育大会精神和推动深圳高地建设同部署、同推进、同落实；要以点带面，推动全省职业教育高质量发展；要抓常抓长、落实落细，高质量推进完成既定改革任务，争创世界一流，为国家和世界职业教育事业贡献“深圳方案”。

　　深圳市副市长聂新平在回答记者提问时，分享了深圳职业教育的成功经验。他指出，深圳职业教育发展取得了不俗的成绩，就在于坚持了“六个聚焦”:一是坚持聚焦城市需求，切实将职业教育摆在优先发展位置；二是聚焦时代前沿，以新理念引领职业教育转型发展；三是聚焦产教融合，打造校企命运共同体；四是聚焦质量标准，全面落实“职教20条”；五是聚焦开放发展，向世界贡献职教“深圳方案”；六是聚焦国家战略，助推区域经济协调发展。他表示，深圳将重点从完善产教融合发展规划和布局、推进产教融合校企合作人才培养改革、降低校企双方合作的制度性交易成本、创新产教融合重大平台载体建设、创新产教融合深度发展体制机制五个方面，推动职业教育创新发展高地建设。

　　发布会由深圳市教育局局长陈秋明主持。教育部职业教育与成人教育司、广东省教育厅、深圳市政府和市教育局有关同志，以及深圳市高职院校、中职学校代表参加了发布会。

　　【撰文】徐峰

　　【通讯员】路宁

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2021年 第7期
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235