广州普高体育艺术特长生5月9日起申报！省实招78人

4月19日，广州市教育局发布《关于做好2021年广州市普通高中招收体育艺术特长生招生工作的通知》，今年省、市、区属高中共有93所学校（含校区）招收体育艺术特长生。其中，招生人数最多的为广东实验中学，招收14个项目共计78名特长生。

4月19日，广州市教育局发布《关于做好2021年广州市普通高中招收体育艺术特长生招生工作的通知》，今年省、市、区属高中共有93所学校（含校区）招收体育艺术特长生。其中，招生人数最多的为广东实验中学，招收14个项目共计78名特长生。

比赛获奖证书有效期：

2018年5月1日至2021年4月30日

普通高中特长生招生必须符合《广州市教育局印发〈关于进一步深化高中阶段学校考试招生制度改革的实施意见〉的通知》（穗教规字〔2018〕8号）规定的条件。

2021年广州市普通高中学校招收体育艺术特长生工作安排表

体育特长生报名需符合下列条件之一：获得教育、体育行政部门主办（含市教育局委托广州市学生体育艺术教育协会承办）的广州市级以上（含市级）体育比赛个人或集体项目前六名者；获得区级教育、体育行政部门主办的比赛个人项目或集体项目前三名者；参加地级（市）以上教育、体育行政部门主办（或参与主办）的比赛达到国家二级运动员以上（含二级）标准者。

艺术特长生报名需符合下列条件之一：获得教育行政部门主办的国家、省级、市级各类艺术专项比赛三等奖以上；获得区级教育行政部门举办的各类艺术专项比赛二等奖以上；获得中国舞蹈家协会主办的全国“小荷风采”少儿舞蹈比赛铜奖以上；获得国际奥林匹克合唱比赛铜奖以上；获得教育、体育行政部门主办的国家级、省级体育舞蹈赛事个人前六名以上；参加其他大型国际比赛的获奖者（需为金奖以上并经市教育局确认）；参加“羊城学校美育节”系列展演活动演出者（获得市教育局颁发的展演证书）；广州青年交响乐团入团满一年以上团员且代表乐团参加正式交流演出（必须出具团员证明和演出证明）；非物质文化遗产艺术项目含京剧、粤剧、古琴、剪纸等，教育行政部门没有举办相关比赛的艺术活动，如个人艺术水平突出，可由本人申请，经所在学校认定后给予推荐，按程序由市教育局进行资格审定。

比赛获奖证书有效期为2018年5月1日至2021年4月30日。

报名时间：

5月9日至13日申报。

经批准具有特长生招生资格的普通高中，成立由学校分管副校长、经办部门、体育科、艺术科等联合组成的特长生招生工作小组，根据特长生招生项目、计划和培养目标等自行制定符合国家、省、市有关政策要求的特长生招生简章。省、市属学校的简章报送市教育局备案，区属学校的简章报送学校所在区教育局备案。备案工作完成后，于4月30日统一通过学校网站、微信公众号等渠道公布。

报名办法方面，首先要进行网上申报。5月9日至13日，符合体育、艺术特长生招生报名条件且需要报考的考生，登录广州市高中阶段学校招生考试服务平台（以下简称“中考服务平台”，网址：https://zhongkao.gzzk.cn/）填报获奖项目、获奖等级和证书等级等相关信息，并把所需的审核材料整合为一个PDF文件上传。每名考生只能报考1所对口项目的招生学校（含校区），招生学校必须按规定的体育、艺术项目进行招生，否则不予办理和审批。

考生在中考服务平台打印《广州市普通高中招收体育艺术特长生报名表》，连同相关获奖证书或等级证书原件与复印件在规定时间内自行前往报考的特长生招生学校报名，提交全部审核材料。

招生学校招生工作小组，负责本学校特长生招生工作，通过特长测试确定特长生入围资格。

录取办法上，通高中录取最低控制分数线为体育、艺术特长生招生的录取最低控制分数线。各招生学校可根据本校实际情况，自主选择普通高中某个梯度投档线作为本校特长生的投档控制线；填报志愿时，经审核具备体育、艺术特长生资格的考生必须在第一批次指定的特长生志愿位置填报符合本人报名资格的学校；投档录取时，将根据具备特长生资格的考生所填报志愿次序，按学校招收特长生具体项目的计划数和该校特长生投档控制线进行投档录取。对符合条件并已投档的考生，招生学校必须予以录取。凡已录取为特长生的考生，不能再参加其他学校的录取。

【记者】马立敏