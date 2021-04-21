十年一剑，省职教城如何变“新城”？

近日，全国职业教育大会在京召开，擘画了职业教育发展的新蓝图。“十四五”开局之年，随着我国产业转型升级对高技能人才提出迫切需求，职业教育的重要地位正日益凸显。

近日，全国职业教育大会在京召开，擘画了职业教育发展的新蓝图。“十四五”开局之年，随着我国产业转型升级对高技能人才提出迫切需求，职业教育的重要地位正日益凸显。

作为省级重点项目，广东省职教城历经10年规划建设，不仅是全省高技能人才培养的摇篮，更是广东破解城乡二元结构、推进广清一体化的重要抓手，肩负着清远“入珠融湾”智力支持的使命。笔者走访省职教城发现，一系列科教产城融合发展的探索正在这里铺开，职业院校与企业共同育人，从工业一线到田间地头，为区域经济社会发展“输血”。

同时，清远将省职教城作为城市建设的主战场，着力打造一座可容纳25万高素质人口的新城，以人才优势提升城市核心竞争力，为广东高质量发展提供人才支撑和智力保障。

省职教城历经10年“成长”，其建设既是适应广东经济转型升级的现实要求，也是推动区域协调发展的积极探索。

据2010年统计，广东每万人中的高技能人才比例在全国排名24位，珠三角地区产业转型升级需要高技能人才，职业教育办学规模必须扩大。经过一年半的协商比较研究，2011年6月，省政府同意在清远规划建设省级职业技术教育示范基地，与珠三角地区9市职教基地共同形成全省职业教育“1+9”的发展布局。

作为粤北城市，清远之所以能吸引省职教城落户，与其自身区位优势密不可分。清远离大湾区近、发展空间大、生态条件好，土地资源较为丰富，一直以来是承接珠三角产业转移的排头兵。并且，彼时广东正积极破题区域发展不平衡，职业教育紧贴产业发展脉搏，对区域经济社会发展具有促进作用。省职教城的建设，为探路区域协调发展提供了契机。

2014年，省教育厅安排广东建设职业技术学院、广东交通职业技术学院、广东科贸职业学院、广东工程职业技术学院以及广东财贸职业学院5所公办高职院校进驻省职教城。彼时，省职教城内已经有清远职业技术学院、广东南华工商职业学院、广东岭南职业技术学院和广东碧桂园职业学院进驻办学。

省职教城首期工程于2016年启动建设。省政府一次性安排划拨了5所省属高职院校的征地拆迁资金和首期工程建设资金，并将9项涉及省职教城的审批权限委托清远实施。

在省委、省政府高度重视，清远市委市政府有力实施下，省职教城建设驶入快车道。2019年以来，省职教城首期工程、二期工程先行项目陆续建成交付，迎来新生进驻；目前二期工程在建项目已经全面铺开建设，预计今年9月完工。届时，省职教城进驻高校将达到10所，在校生规模达到约10万人，每年将为全省培养输送近3万名高技能人才。

值得一提的是，随着今年秋季清远首所本科院校——广东金融学院清远校区启用，省职教城将加快探索“中高职对接、专本衔接”的职业技术教育发展路子，有望打破职业教育低学历的“天花板”，为全国职教改革作示范。

近年来，省职教城内各院校立足区域产业发展需求加快人才培养，将课堂搬到工厂车间、田间地头等生产一线，产教融合、校企合作的实践探索不断走向纵深。

作为首家进驻省职教城的省属公办高职院校，去年底，广东南华工商职业学院召开2020年产教融合大会，铺开一系列产教融合新动作，包括成立文化旅游现代学徒制学院，签约一批高水平产教融合项目，并与清远国家级高新技术产业开发区签署了全方位战略合作协议。

“和行业的接触，给我带来很多课程方面的思考，比如我们应该怎样开设课程，怎样转变自己的教学方法，怎样把前沿的动态带给学生。”广东南华工商职业学院旅游管理专业教师郭伟欣曾在旅行社工作多年，进入学校任教以后，他也没放弃和企业的联系，每逢寒暑假便回旅游业做起“老本行”，并把所见所闻带回课堂。

郭伟欣也经常带领旅游管理专业学生走进清远景区做调研，让学生直观了解旅游业相关知识的同时，“对症下药”为景区发展提建议。“职业教育就要深度调研清远的产业发展状况，清晰清远的产业发展走向，这样我们才能把教的环节做好，基于当地产业需求调整我们的专业设置和人才培养方向。”郭伟欣说。

把专业建在产业链上，已经成为职业教育的共识。作为涉农高职院校，广东科贸职业学院通过省级高水平专业群建设带动校级专业群发展，建设适应乡村振兴覆盖农业全产业链的专业链，围绕“食为天”及“大商贸”两条主线、阵营，加强乡村产业深入对接，服务乡村振兴需要，进一步形成产业链建设与区域发展及行业需求紧密联系的专业集群。

“我们正把发展重心转移至清远校区。”广东科贸职业学院党委书记耿静超说，该校共开设44个专业，其中，作为主干专业的涉农专业已基本迁至清远校区。他透露，学院还将瞄准乡村振兴全产业链需求，着眼“十四五”发展任务，制（修）订各专业人才培养方案，2021年拟新增专业8个，不断提升职业教育适应性。

去年底，《广东省职教城概念规划》由清远市自然资源局挂网公示，显示省职教城占地面积50平方公里，未来总共可容纳24所院校，常住人口将达55-60万人，其中在校生25-26万人。

按照规划，省职教城三期将分先行组团、中期组团、远景组团三步建设，其中先行组团拟安排6所高校进驻，争取在今年年底前动工。根据公开报道及广东省发改委公布的文件，广州体育学院、广东轻工职业技术学院、广东省外语艺术职业学院、广东文艺职业学院、广东司法警官职业学院、广东女子职业技术学院拟在省职教城设立清远校区，至此，省职教城三期的院校版图进一步明晰。

“我们希望随着高校的落地，产生最大的效应，比如人口增加、消费力增加、人口整体素质提高，真正推动地方经济和社会发展。”清远市教育局相关负责人说。

对清远而言，省职教城的建设意味着城市的活力和升级。当前，该市正努力抢抓人才红利，完善配套设施，优化公共服务，推动省职教城实现从“基地”向“新城”的跨越发展。

备受关注的广清城际北延段正在建设中，届时将在省职教城设站点，预计半个小时可从省职教城直达广州市中心，为学生以及教职员工的出行带来极大便利。同时，公共服务设施共建共享迎来新进展，广清两地以省职教城为突破口实现了两市医保的深度融合。

省职教城片区的城市容貌也不断刷新，一栋栋崭新的建筑从旧村路、山林地里拔地而起，生活在附近的村民变成了市民。未来，清远还将结合第16届省运会主场馆清远奥体中心的建设，在省职教城规划建设长期性的商业中心，满足广大师生及附近居民的生活服务需求。

有学者认为，省职教城技能人才聚集的优势，将成为地方招商引资的一张王牌，推动清远产业转型升级；同时，通过城市扩容提质，增加中心城区的高素质人口，不断缩小粤东西北地区与珠三角发达地区的差距，促进区域协调发展。

【记者】苏晨

【通讯员】王卉青

【策划】张锦标

【统筹】魏金锋