“强基”如何报？怎么读？中大招生办携十大学科教授为你权威详解

2021年，中山大学强基计划面向十个专业进行招生。

南方网讯（记者/唐巧燕）2020年1月13日，教育部印发《关于在部分高校开展基础学科招生改革试点工作的意见》，决定自2020年起，在36所双一流高校推出“强基计划”，主要选拔“有志于服务国家重大战略需求且综合素质优秀或基础学科拔尖的学生”。

今年是强基计划落地实施的第二年。目前，36所高校均公布了2021年强基计划招生简章，报名日期截止在4月底。中山大学作为试点高校之一，也备受全国各省学子瞩目。

“中大强基计划适合什么样的考生报考?”、“十大招生专业有何亮点和优势?”、“强基班的未来发展是怎样的？”……近日， 中山大学招生办荐志强主任携手强基计划十大招生专业的宣讲教授做客“南方青春高考季-高考招生咨询会”演播室，为大家权威细致解读中大强基计划的报考攻略。此外，中大首届“强基班”的师兄师姐也为大家分享了他们的就读心得。

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十个专业进行招生，新增理论与应用力学专业

作为教育部直属高校，通过省部共建，中山大学现已成为一所国内一流、国际知名的现代综合性大学，是国家985、211工程，双一流A类高校，在世界权威大学排行榜居国内高校前列。粤港澳大湾区是中山大学的区位优势，中山大学布局广州深圳珠海三座核心城市，确立了“三校区五校园”的办学格局，形成了文理医工农艺综合发展的学科格局，总体学科专业水平全面提升。

据介绍，2021年，中山大学强基计划招生专业包括汉语言文学（古文字学方向）、历史学、哲学、数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、生态学、基础医学、理论与应用力学。

其中，理论与应用力学专业是新增专业，该专业属航空航天学院，位于中山大学深圳校区。中山大学力学专业创办于1958年，是全国较早创办的力学专业之一，力学学科具有一级学科博士学位授予权和博士后流动站。

招生科类和高考改革省份选考科目要求如下：

需要注意的是，化学、生物科学、生态学和基础医学专业不招收色盲色弱学生；选考科目要求以各省公布为准。

招生省份包括： 北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海和宁夏。分省分专业招生计划以中大强基计划报名系统公布为准。

报考时间4月30日截止

针对考生和家长关注的问题，中山大学招生办制定了强基计划的报考时间轴。4月9日至30日是报名时间。考生可登录中山大学强基计划报名平台完成网上预报名，具体可参见“中大招生”微信公众号发布的平台操作流程，每位考生可以填报1个专业志愿。

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