职院学子勤学苦练，冲击全国技能大赛

今年省赛参赛队伍数量翻番，凸显广东对职业教育的空前重视。

学生参与各种技能竞赛是成为高素质技术技能人才的主要途径，拿奖对升学、创新创业是明显的加分项，也是各个院校高质量发展的重要指标。4月进入广东省职业院校学生专业技能大赛时间，在各大赛场，学子们都铆足了劲，上演技能大比武，为即将登上全国职业院校技能大赛各展其能。据悉，今年省赛参赛队伍数量翻番，凸显广东对职业教育的空前重视。

VR新兴专业在院校逐步普及

国内虚拟现实（VR）技术市场发展迅速，技术人才需求规模同步扩大，广东更是一片热土。在虚拟现实设计与制作赛项，全省43所高职院校的71支队伍同场比拼，参赛队伍数创历史新高。

此次竞赛内容要求参赛选手以“一带一路”为背景，“思政教育”为主题进行VR设计与制作，检验高职学生VR资源设计与制作的核心知识及技能，包括VR场景设计、三维数字建模、VR交互制作、VR外设应用、VR项目发布等，以及整体职业素养表现，旨在提升职业院校学生虚拟现实设计制作水平，推进VR这一新兴专业方向在高职院校的普及，加快培养和选拔高技能VR专业人才，扩大学生对于专业领域的就业面。

竞赛裁判长周德富表示，在该项目的国赛中，广东都是“夺奖大户”，这次参与省赛的队伍数量大幅增加，能最大程度激发大家的参赛热情，为筛选出优秀选手奠定坚实基础，值得国内其他地方学习。国赛预计于今年5月举行。

中国VR/AR市场规模将在2022年突破千亿元，成为全球虚拟现实市场的增长中心。截至2020年8月，广东省相关企业数量排名全国第一。参赛指导教师杨斌认为，由于这一赛项的内容与企业实际人才需求契合，竞赛能够让学生们的专业技能运用更贴近企业的需求，增强未来就业的竞争力。

记者注意到，截至2020年，广东省内有7所高职院校开设“虚拟现实应用技术”专业，多个院校在相关专业中开设虚拟现实应用技术这一专业方向。广州科技贸易职业学院信息工程学院院长邬厚民透露，该校虚拟现实应用技术专业计划于今年招生。

花城建设提高学子审美

在花艺赛项中，来自广东省32所高职院校61支参赛队伍汇聚花城，展开花艺技能比拼。选手在规定的6个小时内，利用统一的花材和素材，完成中国传统插花作品、现代花艺作品、中国传统插花惊喜盒作品以及现代花艺惊喜盒作品等4项命题创作。

记者现场看到，选手们将专业知识与实践操作相融合，巧妙运用各种鲜花、枝叶、器皿等，用心设计并创作出了各具特色的插花艺术作品，有的精美别致，有的繁复夺目，有的意境深远，共同抒发了对美好生活的向往。

大赛总裁判长、中国插画花艺资深大师王绍仪表示，这是她第一次担任高校领域比赛的裁判，“没想到现在各高校对花艺这样重视，选手都展示了比较高的水平，也说明广州的‘花城’建设对学子们的审美产生非常好的影响”。

记者了解到，参赛学生基本都要提前一年以上参与集训，在常规上课之外牺牲假期，利用周末勤学苦练，就为了在比赛中拿出最好的表现。同时，现在省赛与国赛标准完全一样，让备赛效果更好。

花艺赛项前两届在深圳举行，今年首次移师广州。作为承办方，广东农工商职业技术学院的热带农林学院相关负责人透露，他们为赛事的顺利举办做足了功课，全员上阵以做到充分保障。为突破气候和疫情的限制，承办方在50余种花材的供给上狠下功夫，“比如马蹄莲是当天早上6点才运到赛场的，只有花展示了最美的样子，才能保证选手作品质量呈现最好的状态”。

学校需更有针对性备赛

在广州市交通运输职业学校，汽车营销赛项和通信与控制系统（高铁）集成与维护赛项共吸引了来自全省49所中职学校共159名选手竞技。

汽车营销赛项方面，比赛分为汽车营销基本流程、配件管理和服务接待三个模块。每所院校可以派出两支队伍参赛。来自河北的大赛仲裁组成员刘学明表示，参与的赛项队伍不限专业，考查的内容相当全面，部分模块比企业真实的需求标准更高，“能突围出来的学生非常出色，从目前来看，学生的表现并不呈正态分布，一定程度上说明大家都要积极参赛，同时又要求学校能更有针对性地备赛，才能取得更好的成绩”。

通信与控制系统（高铁）集成与维护赛项归属电子信息和交通运输两大产业，紧紧围绕通信与智能控制技术，以高铁信号控制为背景，主要考查选手在系统装配调试、通信设置、故障检修及应用设计等方面的综合能力。大赛协办方介绍，本次比赛内容与企业实际人才需求契合，竞赛能够让学生们的专业技能运用更贴近企业的需求，从而增强未来就业的竞争力。

按照广东目前的政策，在省赛中表现优异的学生可免试入读高职院校与获奖项目相对应的专业，或者在报考录取时获得加分。

据悉，分别在两个赛项中获胜的优胜队伍还将参与国赛，在国家级舞台上展示广东职业教育的风采。