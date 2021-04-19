广外学工骨干赴井冈山学习：追寻红色足迹 传承革命精神

井冈山学习培训是学工系统的常态化活动，是深入现场的体验式教育，是实践教育和理论教育的有机结合。

根据大学开展党史学习教育的工作要求以及学工系统学习培训活动安排，4月8日至11日，广东外语外贸大学学生工作部（处）组织第五期学工骨干培训班，包括学工干部和学生骨干一行75人，赴全国青少年井冈山革命传统教育基地开展“追寻英雄足迹，坚定理想信念”学习培训活动。广外校党委常委、副校长刘海春出席培训班行前动员大会，为培训班授旗并作动员讲话。

刘海春指出，井冈山学习培训是学工系统的常态化活动，是深入现场的体验式教育，是实践教育和理论教育的有机结合。他希望学工骨干珍惜学习培训机会，并提出三个要求：一是认真学习，寻找百年大党成功的秘诀；二是牢记初心，勇担立德树人使命，增强工作动力；三是用心思考，结合实际探索思想政治教育的方法。

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此次培训班通过课堂专题教学、情景教学、体验教学、互动教学、仪式教学等方式方法，使学员理论与实际相结合，专题教学与交流讨论相结合，革命历史故事与实地情景体验相结合，取得了良好的教学效果。

学工骨干井冈山学习培训

本次学习培训是广外学工系统落实学校党史学习教育工作的重要举措，是学生工作干部实践培训的重要组成部分。全体学员纷纷表示要牢记初心、勇担使命，以扎实的工作作风积极投身学校改革创新的各项实践中，为学校发展做出应有的贡献。（通讯员：杨欣）