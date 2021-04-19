英国留学丨人工智能人才“抢手”，这两所院校别错过！

“2021英国高校网上教育展”已启动。利物浦约翰摩尔大学和胡弗汉顿大学的人工智能专业可谓是其“王牌专业”，在本次线上展这两所学校也将亮相。

人工智能的快速崛起，吸引了全球对这一领域的关注和讨论。目前，人工智能已在社会各行业得到了应用。在这样的发展态势下，该领域的人才也是炙手可热。据《人工智能与制造业融合发展白皮书2020》显示，同时掌握“人工智能+制造”的复合型人才极其稀缺，目前中国人工智能人才缺口达30万人。

新一轮的产业结构变革，对全球高等教育的人才培养模式也提出了新的要求。近年来，世界重要发达国家相继出台了许多关于人工智能方面的政策文件。其中，英国高等教育发展历史悠久，具有较高的办学质量，拥有众多世界知名学府。作为人工智能之父——艾伦·图灵（ Alan Turing）的故乡，英国希望通过采用“高等教育与人工智能技术相结合”发展策略来鼓励大学积极参与人工智能领域的知识更新、产权转化与人才培养。

目前，由南方网、南方+主办，英国文化教育协会协办，南方网教育频道承办的“2021英国高校网上教育展”已启动。利物浦约翰摩尔大学和胡弗汉顿大学的人工智能专业可谓是其“王牌专业”，在本次线上展这两所学校也将亮相，为方便广大网友了解此次教育展参展高校信息，特开放网上展示平台供大家查看。

大家可以扫描下方二维码↓↓↓查看“2021英国高校网上教育展”专题，点击这两所院校logo，即可进入院校专题并了解相关详情。

人工智能火热势头依旧

人工智能产业的快速扩张加速了市场对人工智能专业人才的需求，据统计，目前人工智能专业人才供求比例1:10，2022年将有100万家企业将采用人工智能。

值得注意的是，人工智能已连续三年被写入政府工作报告。加快人工智能深度应用，培育壮大人工智能产业和人才供给，满足全球新一轮科技革命和产业变革趋势下人工智能人才需求，进而服务于科教兴国、创新驱动和人才强国等国家战略，已成为我国经济发展的重要支撑。

由于人工智能的技术门槛较高，人才培养周期较长，加之AI人才培养还在起步阶段，目前还是存在人才供应不足的问题。数据显示，针对AI领域的应届毕业生，在2017年，硕士生约莫就能拿到30万元的年薪，博士生则高达50万元，而2019年薪水则涨到80万元，但人才缺口依旧巨大。

什么是人工智能

人工智能指的是赋予机器通过模仿人类智慧去执行逻辑的能力。这通常是通过去教机器用经验来实现的。人工智能专业人士通过使用机器学习和自然语言程序处理，去设计能够识别规律和做出预判的机器。他们制作、测试、配置人工智能模型。这包括收集、处理、储存、建模、仓储和分析。数据科学家们利用工具、应用和算法来理解数据。他们帮助商业决策以及未来趋势的预测。

人工智能专业的毕业生就业方向

·机器学习工程师

·人工智能数据科学家

·人工智能分析师

·商业智能分析师等

英国人工智能优质院校推荐

利物浦约翰摩尔大学人工智能和机器学习专业：

利物浦约翰摩尔大学（LJMU）是人工智能和机器学习领域研究和应用的世界领导者。

在本科阶段有电脑游戏开发，计算机安全，鉴证，软件工程等课程方向供学生选择。LJMU对于网络和信息安全，网络和分布式系统，电脑游戏技术，网络安全，应用计算机，重要基础设施保护等领域的研究有着丰富的经验。学院与行业保持着紧密的合作关系，合作伙伴有英国广播公司集团，松下，英国工程和物理科学研究基金，法国泰雷兹集团。这意味着学生在学习阶段也有机会看到理念如何在现实世界中转化为实践，为毕业后进入行业打下基础。

在研究生阶段LJMU也提供一系列的课程。其中包括人工智能和机器学习，主要研究了如何运用编程使计算机系统根据算法和统计模型来执行特定的任务，以模式识别和深度学习推理代替显式指令。

胡弗汉顿大学人工智能专业：

人工智能专业是胡弗汉顿大学的一个全新转换专业。这门课程是通过模块形式来授课，以及在相应行业申请暑期实习的机会。本专业的课程包括人工智能的概念与科技、深度机器学习、智能代理、数据挖矿和信息学、数据科学。除此之外，还有一些附加课程，包括人工智能数据与数据科学、项目管理和研究方法。

学生可以在四个教学模块中的任意一个模块的开端加入这个课程的学习。这一特点意味着这门课程吸引着来自广大不同学术领域的学生。他们将得到他们所学领域（包括数学或者编程）之外的许多帮助。在加入到这个课程之前，学生们有两周的免费数学和编程课程，以便学生们掌握这门课程需要的核心技能。