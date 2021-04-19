教育如何更“智慧”？这个研讨会在广州召开

4月16日，智能时代广州基础教育创新发展研讨会在广州举办。

4月16日，智能时代广州基础教育创新发展研讨会在广州举办。会议以“智能时代下的广州基础教育创新与学校变革”为主题，对广州智慧教育示范区建设的经验、重点与难点进行梳理与总结，探讨智慧教育的发展方向以及智能时代基础教育创新发展与学校变革的路径。

以教育信息化支撑引领教育现代化

据介绍，2019年，教育部启动了智慧教育示范区创建项目，广州被确定为首批智慧教育示范区之一。经过近两年的实践与探索，广州已开辟了一条以学生发展为中心的智慧教育之路，启动了智慧阅读工程、教育集群工程、AI＋创新工程、教育大数据平台工程、智慧培训工程、智慧评价工程、协同创新工程等七大工程。

在智能时代，以智慧教育推动基础教育创新发展，成为实现教育现代化的重要举措。

广州市教育局一级调研员林平介绍，广州教育学会智慧教育协同创新研究委员会去年12月成立，未来将进一步发挥专委会作用，为政府决策支撑做平台，为学校教育信息化应用设展台，为院所研究搭舞台，为教育信息化企业竞争摆擂台，形成全社会合力办教育的态势，共同推动各类新技术与教育教学深度融合，以教育信息化支撑引领教育现代化，着力构建公平卓越、活跃创新、开放包容的广州教育新体系。

要避免教育过于工具化

实现基础教育的创新发展，需要技术与教育的深度融合，离不开多元教育创新要素的协同。本次会议举办了“智慧教育行业沙龙”，教育信息技术专家与领先企业代表共论技术变革教育的一线经验。

广州市执信中学副校长彭斌作了“AI支撑下的初中课堂变革的机遇与挑战”专题报告。他说，技术永远都是手段，其出发点是基础教育应该怎么搞，而不是基础教育被知识所绑架。他呼吁，在义务教育阶段使用技术一定要兼顾孩子的天性，要兼顾好奇心和可犯错的机会。

“未来的趋势就是学生的个性化学习，基于平板的智慧教学刚好能解决这个问题。”广州市从化区桃园中学副校长刘海生说，在大数据时代，平板教学会针对学生的个人数据进行推题送题功能，错题数据会主动给学生推题巩固练习，这是智慧教学的一项优势。

广州空港实验教育集团总校长、广州空港实验中学校长韩斌作了“作业大数据提升教学研质量的常态化实践”专题报告。他介绍，广州空港实验中学是从2020年5月份开始尝试大数据技术，对比2020届的高考一测，2021届用了数据跟踪技术之后，普通类考生本科上线人数实现了翻番，从86人到176人。但是这一个教学改革带来的效果，包括了老师的奉献，学生的拼搏，机组管理委员会和分管行政的投入和敬业。不能简单地归功于数据技术。

“我们要避免教育过于工具化，要平衡好两者，要把育人看得更重要。”韩斌说，数据的直接粗暴简单，没有给学生一个消化内化的过程，一种逻辑道德上的成长，所以在用工具的时候要懂得趋利避害，不能全盘接受。

据悉，今年3月，广州智慧教育示范区通过年度绩效评估，得到教育部智慧教育示范区创建项目专家组的充分肯定。

【记者】马立敏 实习生 林子欣