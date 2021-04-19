华南师大附中成为北京大学“博雅人才共育基地”

为了对接博雅人才基地，华师附中将在今年新高一的三个大学先修实验班的基础上，选拔出一个强基班，初步计划人数为40人，与北大、清华等国内一流高校的长期计划人才培养板块进行对接。

华师附中将开设“强基班”，与北京大学合力共育学生。4月16日，北京大学博雅人才共育基地——华南师范大学附属中学（以下简称“华师附中”）基地授牌仪式举行。记者了解到，华师附中今年将在新高一的三个大学先修实验班的基础上，选拔出一个强基班，北大将会在课程资源、师资资源两方面提供帮助。

数学物理语文三科入围“北大共育基地”

华师附中数学、物理和语文三学科成为首批入围三星级“北京大学博雅人才共育基地”，是广州市唯一一所入围中学。北京大学招生办副主任熊光辉介绍，此次北京大学博雅人才共育基地将以基础学科为立足点，凭借北大雄厚的基础学科实力和优秀的教师团队，实现大学与中学人才培养的深度融通，鼓励更多有理想、有天赋、有志趣的学生投身基础学科，为国家重大战略发展领域培养优秀的后备人才。

值得注意的是，华附这次申请的学科中，除了数学、物理学科外，还有语文。华附校长姚训琪介绍说，华附学生除了在数理方面有突出发展外，语文其实也非常不错。学校具有鲜明华附特色的语文教育，收获了省内外诸多的赞誉，多次被评为省市先进教研组，广州市高考突出贡献科组。“千教万教教人成人，千学万学学以成才”，语文科组为每一位学生的成人成才搭建更广阔的平台，引导学生涵养情性，明心提气，自我赋能，自主成长，自觉兴华。近年来在“南都杯非虚构写作大赛”、全国“语文报杯”作文、粤港澳创作、广州市名著阅读和古诗文阅读等比赛中，华附学子屡创佳绩。“我们是从全方位来培养人的，并不是只偏重数理化。”姚训琪强调。

新高一成立一个“强基班”

为了对接博雅人才基地，华师附中将在今年新高一的三个大学先修实验班的基础上，选拔出一个强基班，初步计划人数为40人，与北大、清华等国内一流高校的长期计划人才培养板块进行对接。

“这个牌子授予我们之后，北大将会在课程资源、师资资源给我们很大的帮助。”姚训琪说，北大将通过线上和线下相结合的方式给予课程资源的帮助；教师资源方面，通过常规的教学必修课程和寒暑假选修的课程相结合。“这将让华师附中的大学先修课程更具特色，更加高端。”

姚训琪说，“获得这个基地，对华师附中未来的发展，特别是对标国内的一流高校的人才培养方面将有极大的帮助和促进的作用。”他进一步介绍，学校也已获得清华大学“大中衔接基地校”的称号，目前也正在与中国科技大学、西安交大等名校进行大中衔接课程的洽谈。

据悉，华师附中创办大学先修班已有近10年的历史，一直在探索如何打破高中教育与高等教育的壁垒，实现高中到大学的贯通培养。大学先修实验班开设了许多大学先修课程，比如大学物理、 AP英语、阅读与写作等，而强基班的课程则会进一步丰富大学先修班的课程。