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清华附中湾区学校(筹)等4所学校招生政策的相关问答

2021-04-19 08:53 来源：南方网
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　　问题一：4所学校初中部招生范围确定的原则是什么?

　　天河区教育局：招生原则上保持基本一致，都是在原有公办中学招生地段保持不变的基础上，叠加优质学位选择。

　　根据4所学校办学实际和宿位建设情况，确定是否面向全区招生及面向全区招生计划。清华附中湾区学校(筹)初中部、天河外国语学校提供全住宿，面向全区招生;执信中学天河校区可以提供3个班宿位，3个班面向全区招生;华师附中不提供宿位，招生范围不变。

　　问题二：4所学校初中部为什么采用“自主报名+电脑派位”招生方式？

　　天河区教育局：在保持原有公办中学招生地段不变的基础上，4所学校初中部采用自主报名、电脑派位方式招生，让学生有自主选择权，又尽可能满足更多居民子女入学需求，保障教育公平，促进全区义务教育优质均衡发展。今年4所学校初中部总招生计划将达28个班，比去年增加18个班，大幅提升了天河区优质资源供给总量，电脑派位录取率也将大幅提升，会有更多学生入读优质学校。

　　问题三：4所学校初中部面向哪些学生招生？

　　天河区教育局：清华附中湾区学校(筹)、天河外国语学校都是面向天河区穗籍小学毕业生(含符合条件的广州市政策性照顾学生、返区生)招生。

　　执信中学天河校区3个班面向天河区穗籍小学毕业生(含符合条件的广州市政策性照顾学生、返区生)招生，7个班面向珠吉街范围内的灵秀小学、奥体东小学、吉山小学、珠村小学等公办小学(含在建)地段范围内“人户一致”的天河区学籍小学毕业生招生。

　　华师附中初中部面向该校周边3公里范围内的天河区公办、企事业办小学穗籍毕业生(含符合条件的广州市政策性照顾学生)招生。

　　问题四：为什么执信中学天河校区部分计划面向周边小学，部分计划面向全区？

　　天河区教育局：执信中学天河校区地处天河最东部，近年周边有大量新建楼盘，但楼盘配建的都是公办小学，暂无配套建设的初中学校。按照天河区公办初中招生地段划分情况，该地段是广州奥林匹克中学招生范围，广奥现有的建设规模难以承接大量学生流入，考虑到执信中学天河校区宿位情况(3个班)，设定其3个班面向全区、7个班面向周边小学电脑派位招生。

　　问题五：清华附中湾区学校(筹)小学部招生原则、范围、对象及方式是什么?

　　天河区教育局：就近入学是天河区公办小学的一贯招生原则。清华附中湾区学校(筹)小学部只有4个班/级的设置规模，且没有寄宿，其所在片区（广园快速路以北，广州环城高速路以南，车陂路以西，健明六路以东）内居民子女的入读需求都无法全部满足。

　　清华附中湾区学校（筹）小学部的招生将在不改变现有公办小学的招生地段的基础上，2021年小学一年级开始面向广园快速路以北，广州环城高速路以南，车陂路以西，健明六路以东范围内符合“人户一致”条件的适龄儿童，采用自主报名、电脑派位方式招生。

编辑： 罗予岐

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